Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 1 Sakaryaspor: 0

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Iğdır FK, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın tek golü 48. dakikada Bacuna'dan geldi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Iğdır FK, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: İlker Yasin Avcı, Cem Özbay, Batuhan Bıyıklı

Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Tsunami (Özder Özcan dk. 46), Alperen Selvi, Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Conte dk. 85), Bacuna, Mendes, Doğan Erdoğan, Atakan Çankaya, Gökcan Kaya, Güray Vural (Ali Yaşar dk. 90)

Yedekler: Alim Öztürk, Dorin Rotariu, Ahmet Engin, Ali Kaan Güneren, Sinan Bolat, Aaron Suarez, Serkan Asan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Sakaryaspor: Szumski, Mete Kaan Demir (Akuazaoku dk. 81), Mirza Cihan (Kobilar dk. 57), Caner Erkin, Zwolinski, Mambenga, Serkan Yavuz, Batuhan Çakır, Salih Dursun, Alparslan Demir (Emre Demir dk. 57), Kolovetsios

Yedekler: Özgür Çoban, Selim Kutuk, Yavuz Selim Tantan, Doğukan Tuzcu

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Gol: Bacuna (dk. 48) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Gökcan Kaya (ğdır FK), Kolovetsios, Batuhan Çakır (Sakaryaspor) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
