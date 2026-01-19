Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 1 Sakaryaspor: 0
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Iğdır FK, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçın tek golü 48. dakikada Bacuna'dan geldi.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Iğdır FK, sahasında Sakaryaspor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Cem Özbay, Batuhan Bıyıklı
Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Tsunami (Özder Özcan dk. 46), Alperen Selvi, Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Conte dk. 85), Bacuna, Mendes, Doğan Erdoğan, Atakan Çankaya, Gökcan Kaya, Güray Vural (Ali Yaşar dk. 90)
Yedekler: Alim Öztürk, Dorin Rotariu, Ahmet Engin, Ali Kaan Güneren, Sinan Bolat, Aaron Suarez, Serkan Asan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Sakaryaspor: Szumski, Mete Kaan Demir (Akuazaoku dk. 81), Mirza Cihan (Kobilar dk. 57), Caner Erkin, Zwolinski, Mambenga, Serkan Yavuz, Batuhan Çakır, Salih Dursun, Alparslan Demir (Emre Demir dk. 57), Kolovetsios
Yedekler: Özgür Çoban, Selim Kutuk, Yavuz Selim Tantan, Doğukan Tuzcu
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Gol: Bacuna (dk. 48) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Gökcan Kaya (ğdır FK), Kolovetsios, Batuhan Çakır (Sakaryaspor) - IĞDIR