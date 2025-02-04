Iğdır FK'nın Yeni Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş İle İlk Antrenman

Alagöz Holding Iğdır FK'nin yeni teknik direktörü Çağdaş Çavuş, takımla ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulübün Ankara İncek'teki tesislerinde takımla ilk antrenmanına çıkan Çavuş, kulübün sosyal medya hesaplarından taraftarlara seslenerek, "Bugün itibarıyla Iğdır FK takımıyla çok güzel bir başlangıca imza attığımızı düşünüyorum. Takımımızı gerçekten çok iyi biliyorum, çok kaliteli bir takımımız var. Bulunduğumuz konumdan en hızlı bir şekilde yukarı çıkmayı hedefliyoruz ki bu oyuncu grubu bunu çok net yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Ligin alt sıralarında olan takımı hızlı şekilde üste çıkaracaklarını belirten Çavuş, şöyle devam etti:

"Bunu çok net söyleyebilirim, bu oyuncu grubuyla taraftarımız, bizi sevenler, coşkulu ve tempolu bir oyun, oyunun sahanın içerisindeki gerekliliklerini yapabilecek ve çok iyi sahada mücadele gösterebilecek bir takım ortaya çıkaracağız. Zaten takımımız bunu yapmaya çok müsait. Taraftarımızın, bizi sevenlerin, herkesin içi çok rahat olsun. Biz hep beraber birlik ve beraberlik içerisinde takımımızı buradan çok rahat şekilde yukarı çıkaracağız. Ondan sonra da o gelişimi, saha içerisindeki coşkuyu, enerjiyi herkese hissettireceğiz ve göstereceğiz."