Iğdır FK, Milli Ara Öncesi Galibiyet Serisi Hedefliyor

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, milli ara öncesi 2 maçı kazanıp 4 maçlık galibiyet serisini yakalamayı hedefliyor.

Alagöz Holding Iğdır FK, ligin 6. haftasında oynanan Eminevim Ümraniyespor ve 7. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor maçlarından 6 puan alarak yükselişini sürdürdü.

Iğdır ekibi, yarın deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erokspor maçından da 3 puan, 9. haftada evinde oynayacağı İstanbulspor maçlarından da galibiyetle ayrılarak milli araya 4 maçlık galibiyet serisiyle girmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, AA muhabirine, Iğdır FK'nin tesislerinin elverişli ve Türk futbolu adına mutlu edici yer olduğunu söyledi.

Salı günü oynanan Atakaş Hatayspor maçından aldıkları 3 puanla yollarına devam ettiklerini belirten Üzülmez, "Bizim için önemli tabi iki bu galibiyet, çünkü iyi başlamak istiyorduk. Oyun içerisinde doğru işler yaptık. Özellikle ilk 45 dakikalık süre içerisinde pozisyon anlamında çok önemli işler yaptığımızı düşünüyorum. Yani pozisyon zenginliği, oyuncuların hareketliliği, hücumda genişlik katma, orta sahadaki oyuncuların agresif baskısı vesaire hafta içerisinde gösterdiğimiz şeyleri yapmaya çalıştılar." dedi.

Eksikliklerinin bulunduğunu kaydeden Üzülmez, "Özellikle de defansif anlamda çok bariz bir şekilde yaptığımız hatalar var. Bunları bir şekilde minimuma indirmemiz gerekiyor ki bu ligde zaman zaman o hataların başımıza işler açabileceğini de biliyoruz. Analizlerimizi yaptık, Hatay maçında yaptığımız doğrularımızı daha yukarıya taşımak için oyuncularımızla birebir görüşmeler yaptık ve bundan sonraki haftalarda çok daha iyi işler yapacağımıza, Iğdırspor'u istediği hedeflere taşıyacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Esenler Erokspor maçı

Ligin 8. haftasında deplasmanda oynanacak Esenler Erokspor maçına değinen Üzülmez, "Bizim için şimdi Esenler Erokspor, son 5 maçı kazanmış. Hücum anlamında üretken, yetenekli bir takım, kaliteli oyuncuları var. Geçiş oyununu iyi oynayan bir takıma karşı oynayacağız ki moral ve motivasyon olarak da şu anda iyi durumdalar. Tabii ki iç saha maçında daha çok coşkulu da oynuyorlar ve sıralamaya baktığınız zaman da lider durumdalar." ifadelerini kullandı.

Esenler Erokspor'un kolay bir deplasman olmayacağını ancak oyunculara güvendiklerini dile getiren Üzülmez, şunları kaydetti:

"Antrenman öncesinde rakibin analizlerini yaptık. Nasıl oynuyorlar saha içerisinde, bizim nasıl oynamamız gerektiğini oyuncularımızla konuştuk, toplantılar yaptık. Bugün de sahada o taktik anlamda, rakibimizi analiz anlamında oyuncularımıza göstereceğiz. Rakibi iyi tanıyacağız, iyi gözlemleyeceğiz. Biz kendi oyunumuzu çıkıp aslanlar gibi oynayacağız. Tabii ki saygı duyuyoruz, lider olmuşlar. Son 5 iç saha maçında yanılmıyorsam 16 tane de gol atan bir takım. Dolayısıyla ofansif anlamda üretken bir takım. Biz kendi oyunumuzu, mücadelemizi sahada ortaya koyarak inşallah istediğimiz bir sonuç alırız oradan."

Takımın milli araya puan kaybetmeden girmek istediğini belirten Üzülmez, "Amacımız milli araya kadar kayıpsız gitmek ama futbolda bunu yapmak için de çok mücadele etmeniz gerekiyor. Geldiğimiz günden itibaren 9 tane gol yedik. Bu ligde bu kadar fazla gol yediğiniz zaman hedef anlamında ve hedefe gitme anlamında sıkıntılar yaşarsınız. Dolayısıyla biz oyunu ofansif anlamda doğru yapıyoruz ama defansif tarafımızı da iyi yapmamız lazım. Yani takım boyunu kısaltmamız lazım. Eğer o bölümü iyi yaparsak, oyuncularımızla zaten çalışıyoruz, anlatıyoruz. Oyunun o tarafını doğru yaparsak neden olmasın. Milli takım arasına kadar tabii ki kayıpsız geçmek istiyoruz. Kolay mı, değil ama biz de iyi bir takımız. İyi ve karakterli oyunculardan kurulu bir takımız. Yeter ki kendi coşkumuzu, enerjimizi, mücadelemizi saha içerisine yansıtalım." diye konuştu.

"Taraftarımızın bize karşı ilgisini gördükten sonra çok mutlu olduk"

Takım ve teknik heyetle Iğdır sokaklarına çıkarak vatandaşlarla bir araya geldiklerini aktaran Üzülmez, karşılaştıkları ilgiden duydukları memnuniyeti anlattı.

Taraftarın ve halkın ilgisine dikkati çeken Üzülmez, şunları söyledi:

"Çok oturduk, konuştuk, fotoğraflar çektirdik, kahveler ve çaylar ısmarlandı. Sıcak kanlı insanlar, güzel bir kent. Onlarla daha fazla iç içe olmamız lazım. Tabii ki yeni geldik, bazı şeyleri birden bire değiştiremiyorsunuz, çok da kolay değil. Maçtan sonraki onların coşkusunu ve taraftarımızın bize karşı ilgisini gördükten sonra çok mutlu olduk. Amacımız onları mutlu etmek, Iğdırspor'u iyi yerlere getirmek, amacımız Cantürk Başkan'a en iyi şekilde destek vermek. Bu anlamda sorumluluklarımız var. Oyuncularımızla beraber o sorumluluğu en iyi şekilde yukarıya taşımak istiyoruz. Dolayısıyla bu şehirle, çarşıyla, halkımızla, taraftarlarımızla ilerleyen dönemlerde inşallah daha fazla bütünleşmeyi düşünüyoruz."