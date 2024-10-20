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Iğdır FK, Manisa FK'yı 1-0 Mağlup Etti

Iğdır FK, Manisa FK'yı 1-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK, sahasında Manisa FK'yi 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Golü 29. dakikada Thuram kaydetti. Maçta Manisa FK'dan Philip Awuku kırmızı kartla oyundan atıldı.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Iğdır FK sahasında Manisa FK'yı 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Hasan Erdoğan,

Iğdır FK: Furkan Köse, Alim Öztürk, Adrien Regattin, Berkan Mahmut Keskin (Ahmet Emin Engin dk. 79), Burak Altıparmak, Dean Liço (Ricardo Guimaraes dk. 79), Hasan Hatipoğlu, Mert Çölgeçen (Burak Çoban dk.70), Rogerio Rosario (Kosta Aleksic dk.79), Valentin Eysseric, Yusuf Can Esendemir (Alperen Selvi dk. 90+3)

Yedekler: Alp Arda, Oğuzhan Özleşen, Kerim Avcı, Halil İbrahim Sönmez, Ömer Şişmanoğlu

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Manisa FK: Alperen Uysal, Oktay Gürdal, Bartu Göçmen, Philip Gameli Awuku, Kaan Kanak, Mamadou Cissokho, Oğuz Gürbulak (Armin Hodzic dk. 67), Daniel Ramirez (Ensar Akgün dk. 30), Demba Diallo (Efe Taylan Altunkara dk. 83), Moryke Fofana (Bede Osuji dk.83), Kwasi Wriedt (Enes Kiprit dk. 30)

Yedekler: Eren Karataş, Umut Erdem, Mustafa İnan, Kadir Kaan Yurdakul, Kazım Kahya,

Teknik Direktör: Çağdaş Çavuş

Gol: Thuram (dk. 29) (Iğdır FK)

Kırmızı kart: Philip Awuku (Manisa FK)

Sarı kartlar: Mert Çölgeçen, Dean Lico, V. Eysseric (Iğdır FK), Oktay Gürdal, Kaan Kanak (Manisa FK) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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