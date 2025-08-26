Iğdır FK, Manisa FK Maçına Hazırlanıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Manisa FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Manisa FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde, Iğdır FK Tesisleri'ndeki antrenmanda yeşil-beyazlı ekip, çift kale maç yaptı.

Iğdır FK, Manisa FK maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı

Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirim

Taciz mesajları ifşa olan Tayanç Ayaydın sessizliği bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.