Iğdır FK, Manisa FK Maçına Hazırlanıyor
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Manisa FK ile oynayacağı maç için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında 30 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Manisa FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde, Iğdır FK Tesisleri'ndeki antrenmanda yeşil-beyazlı ekip, çift kale maç yaptı.
Iğdır FK, Manisa FK maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor