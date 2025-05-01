Iğdır FK, Kocaelispor Maçına Hazırlanıyor
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde yapılan çalışmalarda pas ve taktik çalışmalarına ağırlık verildi.
Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında 4 Mayıs Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Iğdır FK Tesisleri'ndeki antrenmanda, pas çalışması ve çift kale maç yaptı.
Iğdır FK, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor