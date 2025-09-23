Haberler

Iğdır FK, Hatayspor'u 4-2 Mağlup Etti

Iğdır FK, Hatayspor'u 4-2 Mağlup Etti
Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK, sahasında Hatayspor'u 4-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Gökcan Kaya takımının gollerinin ikisini atarken, Ahmet Emin Engin ve Koita da skora katkı sağladı. Hatayspor'dan Rui Pedro ve Oğuzhan Matur ise birer golle takımını temsil etti.

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 4-2 mağlup etti.

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Şengül, Mehmet Sıraç Akpınar

Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Ali Kaan Güneren dk. 85), Fofana, Bruno (Koita dk. 56), Ahmet Emin Engin (Burak Bekaroğlu dk. 71), Conte, Doğan Erdoğan (Eyüp Akcan dk. 85), Gökcan Kaya, Serkan Asan (Rotariu dk. 85), Güray Vural

Yedekler: Alperen Selvi, Valentin Eysseric, Caner Cavlan, Aarón Suárez, Muhammet Taha Tepe

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Hatayspor: Bekaj, Cengiz Demir, Görkem Sağlam, Baran Sarka (Selimcan Temel dk. 46), Bamgboye, Massanga (Deniz Aksoy dk. 58), Engin Can Aksoy, Rui Pedro (Oğuzhan Matur dk. 77), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Ünal Emre Durmuşhan (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 46)

Yedekler: Ali Yıldız, Ersin Aydemir, Emir Dadük, Yiğit Ali Buz, Melih Şen

Teknik Direktör: Hugo Almeida

Goller: Gökcan Kaya (dk. 7 ve 24), Ahmet Emin Engin (dk. 60), Koita (dk. 90+8) (Iğdır FK), Dk. 9 Rui Pedro, Oğuzhan Matur (dk. 81) (Hatayspor)

Kırmızı kart: Conte (dk. 70) (Iğdır FK)

Sarı kartlar: Görkem Sağlam, Massanga, Kerim Alıcı, Engin Can Aksoy (Hatayspor), Alim Öztürk, Sinan Bolat (Iğdır FK) - IĞDIR

