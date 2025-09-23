Iğdır FK, Hatayspor'u 4-2 Mağlup Etti
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Iğdır FK, sahasında Hatayspor'u 4-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Gökcan Kaya takımının gollerinin ikisini atarken, Ahmet Emin Engin ve Koita da skora katkı sağladı. Hatayspor'dan Rui Pedro ve Oğuzhan Matur ise birer golle takımını temsil etti.
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Şengül, Mehmet Sıraç Akpınar
Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Ali Kaan Güneren dk. 85), Fofana, Bruno (Koita dk. 56), Ahmet Emin Engin (Burak Bekaroğlu dk. 71), Conte, Doğan Erdoğan (Eyüp Akcan dk. 85), Gökcan Kaya, Serkan Asan (Rotariu dk. 85), Güray Vural
Yedekler: Alperen Selvi, Valentin Eysseric, Caner Cavlan, Aarón Suárez, Muhammet Taha Tepe
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Hatayspor: Bekaj, Cengiz Demir, Görkem Sağlam, Baran Sarka (Selimcan Temel dk. 46), Bamgboye, Massanga (Deniz Aksoy dk. 58), Engin Can Aksoy, Rui Pedro (Oğuzhan Matur dk. 77), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Ünal Emre Durmuşhan (Kamil Ahmet Çörekçi dk. 46)
Yedekler: Ali Yıldız, Ersin Aydemir, Emir Dadük, Yiğit Ali Buz, Melih Şen
Teknik Direktör: Hugo Almeida
Goller: Gökcan Kaya (dk. 7 ve 24), Ahmet Emin Engin (dk. 60), Koita (dk. 90+8) (Iğdır FK), Dk. 9 Rui Pedro, Oğuzhan Matur (dk. 81) (Hatayspor)
Kırmızı kart: Conte (dk. 70) (Iğdır FK)
Sarı kartlar: Görkem Sağlam, Massanga, Kerim Alıcı, Engin Can Aksoy (Hatayspor), Alim Öztürk, Sinan Bolat (Iğdır FK) - IĞDIR