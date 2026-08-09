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Iğdır FK'dan lige galibiyetle başlangıç, Koçak memnun

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Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi. Teknik direktör Kenan Koçak, takımın performansından ve isteğinden memnun olduğunu belirtti. Karagümrük cephesinde ise Stanojevic, sorunları çözeceklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup eden Alagöz Holding Iğdır FK'nin teknik direktörü Kenan Koçak, takımının performansından, mücadelesinden ve isteğinden memnun olduğunu söyledi.

Ankara'daki Aktepe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Koçak, 6 haftalık yoğun bir hazırlık döneminden geçtiklerini hatırlattı.

Takım olma yolunda önemli mesafe katettiklerini aktaran Koçak, "Bugün de baktığımızda ilk 11'de 3 tane, daha geçen sene 3. Lig'de ve 2. Lig'de oynayan oyuncularımız vardı. Bunları adapte ettik. Takım olma yolunda önemli bir yol katettiğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Maça kontrollü başladıklarını dile getiren Koçak, "Fatih Karagümrük çok güçlü, bireysel olarak tecrübeli bir takım, kadrolarında yılların tecrübesi var. Onlara karşı tabii oyunu domine etme imkanımız yok ama istediğimiz pas ve pozisyon oyunlarını genellikle iyi yaptık. Topu karşılarken bir iki noktada daha iyi yapabilirdik." değerlendirmesinde bulundu.

İkinci yarıda maçı daha erken koparabilecek fırsatlar yakaladıklarını anlatan Koçak, şunları kaydetti:

"Çok gol fırsatlarımız vardı, değerlendiremedik. Son ana kadar beklemek zorunda kaldık. Tanque'den sonra oyun bir nevi bizim için daha da rahatladı. Takımın performansından, mücadelesinden, duruşundan, hırsından, isteğinden son derece memnunum. Oyun için tabii ki konuşmamız gereken, analiz yapmamız gereken konular var ama güzel bir başlangıç oldu. İnşallah bu başlangıcımızı devam ettiririz. Gelişmemiz gereken noktalarımız var, onların üzerine duracağız."

Fatih Karagümrük cephesi

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic ise kötü bir sonuç aldıklarını belirtti.

Maç içerisinde çözemedikleri bazı sorunlar olduğunu aktaran Stanojevic, "Bu bizim ilk maçımızdı. Sorunlarımızı biliyoruz, bunları kesinlikle çözeceğiz. İyimserim ve gelecek için iyi hislerim var ancak bugün bizim için çok kötü bir gündü. Iğdır'ı tebrik ediyorum. Bir sonraki maçımıza bakacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA
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