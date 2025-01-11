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Iğdır FK, Fatih Karagümrük'e 1-0 Yenildi: Teknik Direktörler Değerlendirdi

Iğdır FK, Fatih Karagümrük'e 1-0 Yenildi: Teknik Direktörler Değerlendirdi
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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Iğdır FK, evinde Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu. Teknik direktörler Osman Özköylü ve Atılay Canel, maçı ve takım performanslarını değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında oynanan Iğdır FK- Fatih Karagümrük maçının ardından teknik direktörler mücadeleyi değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Iğdır FK, evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 1-0 yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Kazanmayı çok istediğimiz bir maçtı. İlk yarı çok iyi, çok baskılı bir oyun oynadık. İlk yarı rakibe pozisyon vermeden rakip yarı sahada oynadık. Çok doğru baskılar yaptık, rakibe hatalar yaptırdık, pozisyonlar da bulduk ama maalesef son vuruşu yapamadığımız için öne geçmeyi başaramadık" dedi. Çok basit bir gol yediklerini belirten Özköylü, "Bizim planladığımız, düşündüğümüz, oyun içerisindeki rakipleri paylaştırmada rakibin bu oyuncularının etkinliğini hep anlattık, söyledik ama o anda anlık hatalar maalesef pahalıya patlıyor. Golden sonra hücum yapmaya çalıştık, pozisyon bulmaya çalıştık, çok üretemedik, rakip iyice geriye yaslandı, tamamen savunmaya çekildi ve artık tamamen kontra atak futboluna döndüler. Yani bu takım bu maçı kaybetmeyi hak etmedi, oynadığı oyunlar, yaptıkları mücadeleyle oyuncularımız gerçekten bugün çok istediler, kazanmayı çok istediler. Haftalardır süren bir sıkıntılı sürecimiz, kötü gidişatımız var. Bunu toparlamaya çalışıyoruz ama kolay değil. Mental olarak da takım çok düşmüş durumda. İşin fiziksel tarafı, teknik-taktik kısmı bir tarafa, çözmemiz gereken şey bu mental yorgunluk ve yıkım. Aldığımız her kötü sonuç bu yıkımı daha da büyütüyor. Bu da tabii bizim adımıza olumsuz bir tablo oluşturuyor. Şimdi artık pazartesiden itibaren yeni bir transfer dönemi var, bu dönemde doğru planlamayı yaparak, takımımıza doğru oyuncular katmamız, eksiklerimizi tamamlamamız gerekiyor. İnşallah ikinci yarıyla beraber, burada oynayacağımız Bolu maçıyla beraber yeni bir sürece, daha olumlu, daha iyi giden, sonuçların iyi olduğu bir sürece başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

En kısa sürede toparlayıp ayağa kalkmak için çalışacaklarının altını çizen Özköylü, "Farkındayız herkesi çok üzüyoruz, aldığımız sonuçlar asla olmaması gereken sonuçlar ama futbolun bazen işte adaleti olmuyor. Bugün sahada sonuç bu olmamalıydı, bize göre adil bir sonuç olmadı. Yapacak bir şey yok, sonuca baktığımız zaman rakip takım 1-0 kazandı. Onları tebrik ediyorum ama zaman zaman oyun içerisindeki provokasyonları, görmesi gereken kartlar, Wesley her olayın içinde var ama sarı kart görmedi. Hakemin burada biraz daha objektif davranması gerekiyor ama bazı pozisyonlar var, kart görmesi gereken oyuncular var göstermiyor. Bunları hiçbir şekilde bahane olarak sunmak istemiyorum ama oyun içerisinde bazen temponuzu etkiliyor. Üzgünüz, inşallah en kısa sürede toparlayıp ayağa kalkmak için mücadele edeceğiz" şeklinde konuştu.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel ise, "Mücadeleci bir maç oldu. İlk yarı oyun ortada geçti. Buraya kazanmak için gelmiştik, kazandık, gidiyoruz. İnşallah bundan sonra daha iyi sonuçlarla bu ligi bitireceğimizi umuyoruz" açıklamasında bulundu. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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