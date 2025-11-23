Haberler

Iğdır FK, Erzurumspor’u 2-1 Mağlup Etti

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında ağırladığı Erzurumspor FK'yi 2-1'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Gerxhaliu ve Bruno’dan gelirken, Erzurumspor'un tek golü Eren Tozlu'dan penaltıyla geldi.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Furkan Aksuoğlu, Kerem Ersoy, Çağrıcan Pazarcıklı

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin, Fofana (Dk. 84 Rotariu), Bruno (Dk. 84 Koita), Mendes (Dk. 76 Ahmet Emin Engin), Doğan Erdoğan, Caner Cavlun (Dk. 68 Serkan Asan), Ali Kaan Güneren, Gökcan Kaya, Burak Bekaroğlu

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Gerxhaliu, Baiye, Sefa Akgün (Dk. 68 Sylla), Eren Tozlu, Giorbelidze, Crociata (Dk. 80 Adem Eren Kabak), Orhan Ovacıklı (Dk. 80 Ali Ülgen), Benhur Keser (Dk. 80 Mustafa Yumlu), Mustafa Fettahoğlu

Goller: Dk. 15 Gerxhaliu (Kendi kalesine), Dk. 60 Bruno (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 31 Eren Tozlu (Penaltıdan) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Dk. 30 Taha Tepe, Dk. 55 Burak Bekaroğlu (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 23 Yakup Kırtay, Dk. 28 Benhur Keser, Dk. 90+7 Mustafa Fettahoğlu (Erzurumspor FK)

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Erzurumspor FK'yi 2-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor


