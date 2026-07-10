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Trendyol 1. Lig'de fikstür çekiminin ardından

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Iğdır FK Futbol Direktörü Hikmet Karaman, Trendyol 1. Lig'de ilk 2 için mücadele edecek, genç ve dinamik bir takım kurmayı hedeflediklerini söyledi. Büyük para harcamanın başarıyı garanti etmediğini vurgulayan Karaman, karakterli ve mücadeleci bir ekip oluşturacaklarını belirtti.

Iğdır FK Futbol Direktörü Hikmet Karaman, Trenyol 1. Lig'de ilk 2 için mücadele edecek bir takım kurmak istediklerini söyledi.

Karaman, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen 2026-2027 sezonu fikstür çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.

Transfer politikalarından bahseden Karaman, "Bu sezon ilk ikiye oynayacağız. İyi bir takım olmak istiyoruz. Biz sahaya çıktığı zaman mücadele eden, seyredenler tarafından alkışlanan, genç, dinamik, karakterli, onları geliştiren bir teknik direktör ve ekibi oluşturarak sahneye bir takım koymak istiyoruz." dedi.

Büyük paralar harcamanın başarıyı garanti etmediğini belirten Karaman, "Bu seneki transferlerimizde genç, dinamik oyuncuların ön plana çıktığını görüyoruz. Koşan, temposu yüksek, mücadelesiyle de iddialı olan bir takım oluşturup sahneye çıkmak istiyoruz. İnşallah iyi bir şekilde ligi bitiririz. Geçtiğimiz sezon başı Erzurumspor, 'Ben birinci olarak buradan çıkacağım.' diyebildi mi? Çorum FK, en çok transfer yapan, para harcayan ama play-off'tan çıkan son takım oldu. Fenerbahçe Kulübü yıllardır, büyük transferler yaparak, çok büyük para harcayarak şampiyon olmak istiyor. Şampiyonluk sadece büyük, şöhretli ama yaşı da çok geçkin futbolcular alarak olunmuyor. İyi ve karakterli bir takım oluşturmak, profesyonelleri doğru bir şekilde bir araya getirmek zorundasınız. Iğdır şehrini temsil edecek, orayı kendine bir ev diye düşünecek başarıya aç, isteyen, Iğdır FK'yi basamak olarak kullanıp başka yerlere gidebilecek oyuncu alacağız." ifadelerini kullandı.

Zor bir ligde mücadele ettiklerini aktaran Karaman, "Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun tüm kulüplerimize, Türk futboluna sağlıklı, hayırlı, başarılı ve Türk futbolu ile milli takımlarımıza oyuncu geliştiren, yetiştiren bir yarışma olmasını diliyorum. Burası zor bir lig. Alttan çıkan, üstten düşen takımlar var. Bununla birlikte bizim tesisleşmeye giren, gençleri geliştirip oynatma yönünde hamleler yapan kulüpler var." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emrah Oktay
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