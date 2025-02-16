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Iğdır FK'dan Çarpıcı Galibiyet: Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'dan Temkinli Açıklamalar

Iğdır FK'dan Çarpıcı Galibiyet: Teknik Direktör Çağdaş Çavuş'dan Temkinli Açıklamalar
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Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, 3-0'lık galibiyetin ardından takımının gelişiminden bahsetti. Gelecek maçlar için umutlu olduklarını belirtti. Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise mağlubiyeti değerlendirdi.

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Hem oyun gücümüz çok artacak, oyun coşkumuz, mücadelemiz artarak devam edecek. Ligin sonunda bu güzel işler bizi nereye götürecek hep beraber göreceğiz." dedi.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında evinde konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup eden Alagöz Holding Iğdır FK'nin Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maçından ardından düzenlenen basın toplantısında takımının her geçen gün gelişim gösterdiğini ve bunun da sonuca yansıdığını söyledi.

Çavuş, "Biz yavaş yavaş hem oyunumuzla beraber ki bu üçüncü maçım, üç maçtır çok iyi oynayan bir ekip var, bu maç çok daha iyi oynayan bir ekibim var, bu şekilde devam edeceğiz. Hem oyun gücümüz çok artacak, oyun coşkumuz, mücadelemiz artarak devam edecek. Ligin sonunda bu güzel işler bizi nereye götürecek hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise şu değerlendirmeyi yaptı:

"Aslında fazla söylenecek bir şey yok. Bize yakışmayan bir oyun ve sonuç, nihayetinde bu mağlubiyet. Iğdır daha çok istedi, galibiyetinden dolayı kutluyorum. Hakemi de güzel yönetiminden dolayı kutluyorum. Artık bu da bize ders niteliğinde bir maç olarak kayıtlara geçecek. Bunlardan ders çıkaracağız. Ben geldiğimden beri belki de ilk defa bu kadar verimsiz oynadık."

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
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