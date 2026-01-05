Haberler

Iğdır FK, Atakan Çankaya'yı renklerine bağladı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Çankaya'yı 2,5 yıllık sözleşme ile kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, yeni transferin başarılar yaşaması temenni edildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 27 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Çankaya'yı transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki sağ bek ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ailemize hoşgeldin Atakan Çankaya! Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Fatih Karagümrük forması giyen Atakan Çankaya ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Atakan Çankaya'ya kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz."

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
