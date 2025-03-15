Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim

Trump, ilk savaşını açtı: Husilere karşı askeri harekat emri verdim
İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz

Avrupa, Putin'e karşı birleşti! Savaş aşamasına geçiyorlar
İstanbul'da pazar gününe dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak

İstanbul'da kabus için tarih verildi! 110 yılın en sıcak günü olacak
Şinasi Yurtsever'in cenazesine katılamayan İlker Aksum: Dostum beni affet

Cenaze törenine katılamayan İlker Aksum gözyaşlarını tutamadı

Iğdır FK, Ankaragücü'nü 4-0 ile Geçti

Iğdır FK, Ankaragücü'nü 4-0 ile Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, MKE Ankaragücü karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyetle ilgili açıklamalarda bulundu. Son haftalarda yükselen form grafiğine dikkat çeken Işık, galibiyetin önemli bir başarı olduğunu belirtti.

Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, MKE Ankaragücü karşılaşmasının ardından, "Iğdır FK olarak son haftalarda yükselen trendimizi bugün sahaya yansıtarak iyi bir sonuç aldık. Ligde bırakın bir puanı bir golün bile çok önemli olduğu son haftalara yaklaşırken aldığımız galibiyet bizi çok sevindirdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 30. haftasında Iğdır FK, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 4-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Sorumlusu Mete Işık, "İki takımın çok şiddetli puana ihtiyacının olduğu zorluk derecesi çok yüksek bir maç oynadık. Biz Ankaragücü takımına saygı duyuyoruz, takdir ediyoruz, ev sahipliği için teşekkür ediyoruz. Iğdır FK olarak son haftalarda yükselen trendimizi bugün sahaya yansıtarak iyi bir sonuç aldık. Ligde bırakın bir puanı bir golün bile çok önemli olduğu son haftalara yaklaşırken aldığımız galibiyet bizi çok sevindirdi. Milli takım arasında rahat bir hafta geçireceğiz. Ankaragücü takımına bundan sonraki maçlarda başarılar dilerim. Gerek Ankaragücü taraftarı gerekse Iğdır FK taraftarımız seyir zevki yüksek, tempolu bir maç seyrettiler" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Tarihe geçmesine 11 dakika yetti
img

Ayağına kadar gitse de ikna edemedi: Görüş ayrılığımız var
img

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim

Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan bebekleriyle ilk poz
Derbi öncesi darmadağın oldular! Beşiktaş, 9 kişi Konyaspor'a 1-0 yenildi

Derbi öncesi şok kayıp
Gelini bekar oğlunu öldürdü, altından yasak aşk çıktı! Acılı babadan kan donduran iddia

Gelini bekar oğlunu öldüren acılı babadan kan donduran iddia
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sitem ettirecek görüntüler
40 ilimizde ciddi düşüş var! Erdoğan'ın 'felaket' olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı

Erdoğan'ın "felaket" olarak nitelendirdiği tehlike kapımıza dayandı
Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 89 bin 500 lira promosyon veriyor

Memurlar havalara uçacak! Devlet bankası 90 bin lira promosyon veriyor

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.