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Iğdır FK, Adanaspor'u 6-1 mağlup etti

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Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, iç sahada oynadıkları maçın beklenmedik bir skorla sonuçlandığını belirtti. Iğdır FK, Ankara'nın Aktepe Stadı'nda ağırladığı Adanaspor'u 6-1 skorla mağlup etti.

Iğdır FK Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, iç saha maçı gözüken ama Aktepe Stadı'nda oynadığımız maç değerliydi. 6-1'lik skor beklemediğimiz bir skordu" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Iğdır FK, Ankara'nın Aktepe Stadı'nda ağırladığı Adanaspor'u 6-1 skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Iğdır FK Teknik Direktörü Koşukavak, "Bizim için geçen haftaki deplasmanda galibiyetinden sonra iç saha maçı gözüken ama Keçiören Standı'nda oynadığımız maç değerliydi. Oyuna iyi başladığımız söylenemez. Oyunun ilk 15 dakikası biraz kötü başladık. Sonra ilerleyen dakikalarda 20. dakikadan sonra biraz oyunu denge getirmeye başladık ve o arada 23. ve 27. dakikalarda golü bulduk. 2-0 biraz bizi rahatlattı. Sonra 3. golü bulduk. 3-0 olunca oyun tamamen kontrolümüze geçti gibiydi. Ancak devrenin sonunda Adanaspor'un bir penaltı golüyle 3-1 olup onlar biraz ümitlendi oyuna gelmek istediler. Devre böyle bitince dördüncü golümüzde maçın bitireceğini biliyorduk. 54. dakikada oyun tamamen kontrolümüze geçti. 6-1'lik skor beklemediğimiz bir skordu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyunu biraz daha geliştirmemiz gerektiği, bazı oyunun sekanslarında geliştirmemiz gereken yerler var. Çalışıp oraları da geliştirip daha iyi bir Iğdır FK izletiriz diye umut ediyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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