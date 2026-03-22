Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 0 Çorum FK: 2
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Iğdır FK, evinde konuk ettiği Çorum FK'ya 2-0 yenildi. Goller, 60. dakikada Serdar Gürler ve 81. dakikada Burak Çoban'dan geldi.
Stat: Iğdır Şehir
Hakemler: Gürcan Hasova, Haydar Avcı, Kurtuluş Aslan
Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Wenderson Soares (Florian Loshaj dk. 67), Leandro Bacuna (Serkan Asan dk. 86), Ahmet Emin Engin, Ryan Mendes, Atakan Çankaya, Fode Koita, Gökcan Kaya (Doğan Erdoğan dk. 67), Ali Yaşar (Ali Kaan Güneren dk. 56), Güray Vural
Yedekler: Alperen Selvi, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin, Tunahan Ergül, Taha Tepe, Melih Akyüz
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Çorum FK: İbrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Yusuf Erdoğan dk. 70), Pedro Moreira, Arda Hilmi Şengül, Alfredo Riebeiro, Braian Segovia, Kerem Kalafat (Joseph Attamah dk. 70), Erkan Kaş (Cemali Sertel dk. 87), Ahmed Ildız (Ferhat Yazgan dk. 74), Burak Çoban (Danijel Aleksic dk. 87)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Oğuz Gürbulak, İbrahimZubairu, Hasan Akınay, Efe Sarıkaya
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Goller: Serdar Gürler (dk. 60), Burak Çoban (dk. 81) (Çorum FK)
Sarı kart: Sinan Osmanoğlu (Çorum FK) - IĞDIR