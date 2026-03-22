Trendyol 1. Lig: Iğdır FK: 0 Çorum FK: 2

Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Iğdır FK, evinde konuk ettiği Çorum FK'ya 2-0 yenildi. Goller, 60. dakikada Serdar Gürler ve 81. dakikada Burak Çoban'dan geldi.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Gürcan Hasova, Haydar Avcı, Kurtuluş Aslan

Iğdır FK: Sinan Bolat, Robin Yalçın, Wenderson Soares (Florian Loshaj dk. 67), Leandro Bacuna (Serkan Asan dk. 86), Ahmet Emin Engin, Ryan Mendes, Atakan Çankaya, Fode Koita, Gökcan Kaya (Doğan Erdoğan dk. 67), Ali Yaşar (Ali Kaan Güneren dk. 56), Güray Vural

Yedekler: Alperen Selvi, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin, Tunahan Ergül, Taha Tepe, Melih Akyüz

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Çorum FK: İbrahim Sehic, Sinan Osmanoğlu, Serdar Gürler (Yusuf Erdoğan dk. 70), Pedro Moreira, Arda Hilmi Şengül, Alfredo Riebeiro, Braian Segovia, Kerem Kalafat (Joseph Attamah dk. 70), Erkan Kaş (Cemali Sertel dk. 87), Ahmed Ildız (Ferhat Yazgan dk. 74), Burak Çoban (Danijel Aleksic dk. 87)

Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Oğuz Gürbulak, İbrahimZubairu, Hasan Akınay, Efe Sarıkaya

Teknik Direktör: Uğur Uçar

Goller: Serdar Gürler (dk. 60), Burak Çoban (dk. 81) (Çorum FK)

Sarı kart: Sinan Osmanoğlu (Çorum FK) - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
