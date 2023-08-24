Iğdır'da Yüzme Bilmeyen Çocuklara Portatif Havuzda Eğitim Veriliyor

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde yüzme bilmeyen çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hizmete alınan portatif havuzda hem serinliyor hem de yüzme eğitimi alıyor. İlçede bir süre önce yapımı tamamlanarak hizmete açılan 16 metre uzunluğa, 9 metre genişliğe, 1 buçuk metre derinliğe sahip 3 kulvarlı portatif yüzme havuzu, yaz tatilinde yüzme bilmeyen çocukları ağırlıyor.

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde yüzme bilmeyen çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığınca hizmete alınan portatif havuzda hem serinliyor hem de yüzme eğitimi alıyor.

İlçede bir süre önce yapımı tamamlanarak hizmete açılan 16 metre uzunluğa, 9 metre genişliğe, 1 buçuk metre derinliğe sahip 3 kulvarlı portatif yüzme havuzu, yaz tatilinde yüzme bilmeyen çocukları ağırlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, AA muhabirine, çocuklara yüzme öğretmenin yanı sıra şampiyon yüzücüler de yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında ülke genelindeki bir çok noktada açık yüzme havuzları yapıldığını anımsatan Çebi, şunları kaydetti:

"Kurulan portatif havuzumuzda yürütülen projeyle yüzlerce çocuğumuz yüzme öğreniyor. Gerçekten inanılmaz bir yatırım, çocuklarımız içinde bu inanılmaz bir keyif. Allah devletimize zeval vermesin. Gençlerimiz çok mutlu, onların mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Bu tür çalışmalar, bu tür faaliyetlerle ülkemize ve ilimize daha çok sporcu kazandıracağız. Spor altyapısına yeni gençler, yeni çocuklar kazandıracağız. Bakanlığımızın yatırımları sayesinde gençlerimiz hem sosyal yönde hem sportif yönde hem de ahlaki yönde gelişimlerini tamamlıyor. Bu manada topluma faydalı, ülkesini seven ve milli değerlere hakim olan gençlerle birlikte daha güzel işlere imzamızı atacağız."

Çebi, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan ilçede yaşayan gençlerin ilk kez yüzme öğreneceğini ve bu sayede su sporları da yapabileceklerine dikkati çekti.

Yüzmenin sosyal anlamda da çok önemli bir sportif faaliyet olduğunu söyleyen Çebi, "Gençlerimiz bu imkana kavuşmakla çok farklı ortamlardan uzaklaşmış oluyor. Aynı zamanda kurslara katılan çocuklardan milli takımlara sporcu çıkarmak istiyoruz. Burada bu çocuklarımızı alarak olimpik havuzlarda eğitimlerini devam ettirip, lisanslarını da çıkartıp spora kazandıracağız." diye konuştu.

Karakoyunlu Belediye Başkanı Bayram Ali Ballı da ilçe tarihinde ilk kez kurulan havuzun gençlerin hem sosyalleşmesine hem de sportif faaliyetlere yönelmelerine büyük katkı sunacağını söyledi.

Ballı "Günümüzde maalesef gençlerimiz kötü alışkanlık ve madde bağımlılığına yönelmektedir. Çocuklarımızı bu illetlerden kurtarmak için projeler geliştiriyoruz. Bu havuzu kurduktan sonra çocukların çok mutlu olduğunu gördük, onların mutlu olması bizim için yeterlidir. Allah emeği geçen herkesten razı olsun." dedi.

Yüzme kursuna gelen Muhammet Zaman Taşbağ da kurstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Daha önce Karakoyunlu ilçesinde hiç havuz yoktu, biz de geldik açılan kursa katıldık. Hem eğleniyoruz hem de yüzme öğreniyoruz." dedi.