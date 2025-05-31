Iga Swiatek ve Carlos Alcaraz Fransa Açık'ta 4. Tura Yükseldi

Iga Swiatek ve Carlos Alcaraz Fransa Açık'ta 4. Tura Yükseldi
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Fransa Açık'ta 6. gün maçlarında tek kadınlarda Iga Swiatek, tek erkeklerde ise Carlos Alcaraz 4. tura yükseldi. Swiatek, Rumen raket Cristian'ı rahat geçti, Alcaraz ise Dzumhur'u yendi.

Sezonun ikinci Grand Slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta tek kadınlarda Iga Swiatek, tek erkeklerde ise Carlos Alcaraz 4. tura yükseldi.

Fransa'nın başkenti Paris'teki turnuvanın 6. gün akşam seansında 3. tur maçları oynandı.

Tek kadınlarda 5 numaralı seribaşı Iga Swiatek, Rumen raket Jaqueline Cristian'ı 7-5 ve 6-2'lik skorlarla 2-0 mağlup etti.

Amanda Anisimova, Ludmila Samsonova, Elena Rybakina, Jasmine Paolini ve Elina Svitolina, tur atladı.

Carlos Alcaraz üst tura çıktı

Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Alcaraz, Bosna Hersekli tenişçi Damir Dzumhur'u 6-1, 6-3, 4-6 ve 6-4'lük set sonuçlarıyla 3-1 yenerek üst tura çıktı.

Tommy Paul, Alexei Popyrin, Holger Rune, Lorenzo Musetti, Daniel Altmaier, Frances Tiafoe, Alexei Popyrin ve Ben Shelton'da tek erkeklerde tur atlayan isimler oldu.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor
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