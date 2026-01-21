Haberler

IFAB'tan tarihi karar! Futbolseverleri illallah ettiren olaya 10 saniye kuralı

Güncelleme:
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), maçlarda zaman kaybını azaltmayı hedefleyen yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu düzenlemeler arasında oyuncu değişikliklerinde 10 saniye kuralı ve VAR'ın yetkilerinin genişletilmesi gibi önemli adımlar bulunuyor. Ofsayt kuralı da ele alınan konular arasında. Bu yeni kuralların oyuncu değişiklikleri sırasında yaşanan zaman kayıplarının önüne geçmesi ve oyunun temposunu artırması bekleniyor.

  • IFAB, oyuncu değişikliklerinde futbolcuların 10 saniye içinde sahayı terk etmesini zorunlu kılan bir kural getirmeye hazırlanıyor.
  • IFAB, VAR'ın hatalı sarı karttan kaynaklanan kırmızı kart pozisyonlarına, kartların yanlış oyuncuya gösterilmesine ve yanlış verilen korner kararlarına müdahale edebilmesi için düzenleme önerisi sunuyor.
  • IFAB, ofsayt kuralında hücum oyuncusunun tamamen rakibinden önde olması durumunda ofsayt sayılması yönündeki uygulamanın denemelerine devam edecek.

IFAB, maçlarda zaman kaybını azaltmak için oyuncu değişiklikleri ve VAR uygulamalarında köklü düzenlemelere gitmeye hazırlanıyor.

IFAB'TAN TARİHİ KARARLAR

Maçlarda kaybedilen süreyi en aza indirmeyi hedefleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), yeni düzenlemeler için bir araya geldi. İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan toplantıda oyunun temposunu artıracak ve zaman geçirmeyi önleyecek kararlar masaya yatırıldı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKLERİNDE 10 SANİYE KURALI

Toplantıda alınan en dikkat çekici kararlardan biri oyuncu değişikliklerine yönelik oldu. Buna göre değişiklik sırasında sahadaki futbolcu, artık 10 saniye içinde oyun alanını terk etmek zorunda olacak. Bu uygulamayla birlikte oyuncu değişiklikleri sırasında yaşanan zaman kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Daha önce oyuncuların en yakın çizgiden sahayı terk etmesi kuralına ek olarak 10 saniye sınırı da hayata geçirilecek.

VAR YETKİLERİNİN GENİŞLETİLMESİ GÜNDEMDE

IFAB toplantısında Video Yardımcı Hakem sistemine ilişkin yeni bir teklif de gündeme geldi. VAR'ın, hatalı sarı karttan kaynaklanan kırmızı kart pozisyonlarına, kartların yanlış oyuncuya gösterilmesine ve yanlış verilen korner kararlarına müdahale edebilmesi için düzenleme önerisi sunuldu.

OFSAYT KURALINDA DENEMELER SÜRECEK

Toplantıda ofsayt kuralı da ele alındı. Hücum oyuncusunun tamamen rakibinden önde olması durumunda ofsayt sayılması yönündeki uygulamanın denemelerine devam edilmesi kararlaştırıldı. Nihai kararların, 28 Şubat Cumartesi günü Galler'de yapılması planlanan IFAB Yıllık Genel Kurulu'nda alınacağı bildirildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

