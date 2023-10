İEÜ Öğrencisi Onur Cavit Biriz İtalya'da Gümüş Madalya Kazandı

İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) milli sörfçü öğrencisi Onur Cavit Biriz, İtalya'da düzenlenen International Games'te (Uluslararası Oyunlar) ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Farklı ülkelerden 29 sporcunun yer aldığı 'IQ Foil' kategorisinde yarışan Onur Cavit Biriz, birçok iddialı rakibini geride bırakarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz mayıs ayında İtalya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Hyeres Madalya Yarışları'nda da ikinci olarak gümüş madalya alan Biriz, kısa süre içerisinde uluslararası alandaki başarısını tekrarladı. İEÜ İşletme Bölümü öğrencisi Biriz'in kariyerindeki toplam madalya sayısı ise ulusal yarışmalarla birlikte 80'e ulaştı. Küçüklüğünden beri su sporlarına ilgi duyan ve deniz tutkunu olan 25 yaşındaki Onur Cavit Biriz, rüzgar sörfüne 9 yaşında başladı. İlk olarak özel antrenörlerden ders alan Biriz, ardından da özel bir kulübe yazılarak kısa sürede kendisini hızla geliştirdi. Antrenman ve yemek programına harfiyen uyan, günde 6-7 saat çalışan Onur Cavit Biriz, emeklerinin karşılığını 14 yaşında milli takımaa seçilerek aldı. Biriz, Türkiye'de 2015 ve 2016 yılında gençler kategorisinde, ardından üç yıl boyunca da genel kategoride üst üste birincilik elde etti.

İşletme eğitimi alıyor

Ulaşılması zor bir seri yakalayan, madalya ve kupaları bir bir toplayan Biriz, 'en büyük hayalim' dediği olimpiyatlara katılma hedefini de gerçeğe dönüştürdü. Başarılı sporcu, son olarak Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenen olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etti. İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde eğitimini sürdüren Biriz, sörfteki başarısına bir yenisini daha ekleyerek, İtalya'dan da gümüş madalyayla döndü.

"İddia biterse, başarı da biter"

Türkiye'yi uluslararası alanda temsil ettiği her yarışmanın kendisine büyük heyecan ve gurur verdiğini söyleyen Biriz, "Sörfte, hep güçlü olmanız ve beslenmenize, yaşamınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Başarıyı sürekli kılmak adına ben de tüm bunlara dikkat ediyorum. Derslerimle çakışmayacak şekilde düzenli bir antrenman tempom var. Günde 4-5 saat çalıştığım oluyor. Zor gibi görülebilir ama bu tempoya alıştım, çok zorlanmıyorum. İtalya'da da çok güzel, başarılı bir yarışma geçirdim. Güçlü rakipler yanında birinciliği son anda kaybettim. Ancak ülkeme gümüş madalya kazandırdığım için mutluyum. Sporcunun hedefi hiçbir zaman bitmez. Eğer kendinize güveninizde ya da iddianızda bir eksilme olursa, bilin ki başarıdan da uzaklaşmanız yakındır. Sörfü seviyorum, çok çalışıyorum ve kendimi her daim motive ediyorum. Zaten sörf de her spor branşı gibi sevmeden yapılabilecek bir iş değil. Uluslararası alanda yeni yarışmalara katılarak madalyalarımı artırmak hedefiyle çalışmalarımı sürdüreceğim" ifadelerini kullandı.

"Desteğimiz artarak sürüyor"

İEÜ Spor Koordinatörü Murat Palalı ise Onur Cavit Biriz ile gurur duyduklarını belirterek, "İzmir Ekonomi Üniversitesi olarak sporu her daim destekliyor, öğrencilerimize yeni fırsatlar sağlamak için çalışıyoruz. Sporcu öğrencilerimize eğitim desteği de veriyoruz. Cavit, hem çalışkanlığı hem de başarısıyla bizlere gurur veren, örnek gösterdiğimiz bir sporcu. Üniversitemizde Cavit gibi bir sporcuya sahip olduğumuz için mutluyuz. İnanıyorum ki Cavit, başarılarını artırarak sürdürecek ve bizlere yeni sevinçler yaşatacak" dedi. - İZMİR