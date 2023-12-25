İEÜ Erkek Basketbol Takımı Bölge Müsabakalarını Şampiyon Tamamladı

İZMİR,

İZMİR Ekonomi Üniversitesi'nin (İEÜ) erkek basketbol takımı, bu yıl 10 üniversitenin katıldığı bölge müsabakalarını şampiyon olarak tamamladı. Üniversiteler Arası Bölgesel Lig İzmir Grubu Müsabakaları'nda güçlü rakipler yanında üstün bir mücadele gösteren İzmir Ekonomi, üniversiteler arasındaki en üst lig olan Süper Lig'e çıkmak için diğer bölge şampiyonlarıyla terfi maçı oynamaya hak kazandı. İzmir Ekonomi Üniversitesi, büyük çekişmeye sahne olan bölge maçlarının şampiyonluk sınavında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ile karşılaştı.

Maçın başlamasıyla birlikte etkili oyununu sahaya yansıtan İEÜ, birinci periyodu 19-12, ilk yarıyı da 30-18 önde tamamladı. Takım halinde örnek bir mücadele gösteren İEÜ'lü gençler, üçüncü çeyreği de 50-38 önde bitirdi. Büyük heyecanın yaşandığı son periyotta fark biraz kapansa da İzmir Ekonomi Üniversitesi şampiyonluğu bırakmayarak sahadan 60-56 galip ayrıldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte İEÜ'lü gençler, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşadı. Tribünde kendilerini desteklemeye gelen arkadaşlarına koşan öğrenciler, kutlamaları birlikte yaptı.

SONUNA KADAR HAK ETTİK

İEÜ Spor Koordinatörü Murat Palalı, basketbol takımına duydukları güvenin boşa çıkmadığını vurgulayarak, "Takımımız gösterdiği üstün mücadele, ortaya koyduğu ekip ruhu ve turnuva boyunca sergilediği centilmenlikle örnek oldu, şampiyonluğu sonuna kadar hak etti. Biz, turnuvaya geldiğimiz ilk günden itibaren takımımızın şampiyon olacağına çok inanıyorduk. Tüm öğrencilerimiz, üniversitemizi en iyi şekilde temsil etmek için elinden geleni yaptı. Başarının en büyük payı, gençlerimize ait. Hepsiyle gurur duyuyoruz, üniversite olarak böyle öğrencilere sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Farklı branşlarda yeni başarılar elde etmek için çalışmalarımız sürecek" dedi.