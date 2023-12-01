İda Ultra Maratonu Kazdağları'nda Başlıyor

Edremit Belediyesi ev sahipliğinde yapılan Kazdağları'nda 3 gün boyunca devam edecek 'İda Ultra Maraton' başlıyor. Edremit'te Türkiye'nin ilk kış maratonu olma özelliği taşıyan 'İda Ultra Maraton' 25 ülkeden bin 800'e yakın sporcuyu ağırlıyor.

Edremit Belediyesi'nin ev sahipliğinde 1-2-3 Aralık tarihlerinde 7. si gerçekleştirilecek olan maraton hakkında basın toplantısı düzenlenerek bilgi verildi. Kazdağları'nda 7. kez düzenlenen maratonun basın toplantısına Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, Yarış Direktörü Polat Dede, Karspor Yönetim Kurulu Başkanı Selami Alaftargil, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Yahya Akduman, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Hattuşa Termal Otel Müdürü Metin Esenlik katıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Bir kez daha 7. sinde İda Ultra Maraton'un düzenlenmesinde beraberiz. Bu maraton bizim Edremit'imize, bölgemize, yöremize önemli katkılar sağlayan bir etkinlik. Bu etkinlik gün geçtikçe gelişmeye devam ediyor. Çok güzel bir coğrafyaya sahibiz. Tarihi, kültürü, mitolojisi, doğası, denizi, zeytin ve zeyinyağı ile Kazdağları anlatılmaz yaşanır. Bu anlamda önemli bir turizm etkinliği olarak da düşünebiliriz. Doğa, spor, sağlık hepsini bir arada barındıran bir etkinlik. Düzenleyenlere, katkı verenlere ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Maratonun hayırlı olmasını diliyorum. Kazasız belasız sonuçlanmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi geçen yıl yağmurlu bir günde bayağı bir tehlike atlattık. Umarız bu yılki etkinlikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaz. Sağlıkla, huzurla bu etkinliğimizi tamamlarız. Hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yarış Direktörü Polat Dede, "8 senedir çocuğumuz gibi sevdiğimiz bir etkinlik oluşturmayı başardık. İlk senesinde 2016'da 200 kişinin koştuğu etkinliğimizde bu yıl 1800'e yakın sporcumuz var. Öne çıkarmak istediğimiz konu Türkiye'nin destinasyon tanıtımı. Edremit'in ve Balıkesir'in destinasyon tanıtımı" dedi. Basın toplantısına katılan Avatar Atakan olarak tanınan Çağan Atakan Arslan ise, "İda Ultra Maraton harika bir etkinlik olacak. İlk defa geliyorum Kazdağları'na, güzel geçecek 2 gün bizi bekliyor. Ülkemizin en güzel yerlerinden, oksijen değerinin en yüksek olduğu yerlerden bir tanesi. Bu sebeple ben de heyecanlıyım, benim için de keyifli bir deneyim olacak" dedi. Milli sporcu Anıl Berk Baki de; maratonun birçok atleti bir araya toplayan bir organizasyon olduğunu, uluslararası düzenlenen organizasyonun çok güzel bir coğrafyada yapılmasının avantajına sahip olduğunu belirterek uzun yıllar boyunca devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İda Ultra Maraton Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünden başlayarak Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi'nde sona erecek. Kazdağları'nda 5 ayrı parkurda yarışacak olan sporculara 3 Aralık Pazar günü ödülleri verilecek.