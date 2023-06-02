Icardi'yi örnek aldı! Victor Nelsson'dan Galatasaray taraftarının gönlünü fethedecek stil
Spor Haberleri
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Nelsson, şampiyonluk sonrası saçlarında değişikliğe gitti. Başarılı futbolcu, kafasına kırmızı renkte bir kalp deseni yaptırdı. Nelsson'un yeni tarzı sarı-kırmızılı taraftarların beğenisini aldı.
Süper Lig şampiyonu Galatasaray Fenerbahçe ile oynayacak derbi maçı öncesi Florya'da taraftarına açık antrenman yaptı. Yapılan bu antrenmanda ise sezon başından bu yana gösterdiği performansla beğeniler toplayan Victor Nelsson'un yeni saçları dikkat çekti.
SAÇLARINI KIRMIZIYA BOYADI
Nelsson,kazanılan şampiyonluk sonrasında imajında değişiklik yaptı. Danimarkalı stoper, saçlarının yanını kırmızıya boyattı.
TARAFTARLAR BEĞENDİ
Nelsson'un bu yeni tarzı sosyal medyada çok konuşuldu. 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon Galatasaray formasını 34 kez giydi ve 1 gol kaydetti.
İşte Nelsson'un yeni tarzı;
Sizce #Fenerbahçe 'de kaçan şampiyonluğun sorumlusu kim?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023