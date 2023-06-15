Icardi'yi bekleyen Galatasaraylılar ters köşe! Dembele'nin imza atması an meselesi
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Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed ile yolları ayıran Galatasaray, Lyon'dan ayrılan yıldız golcü Moussa Dembele'nin transferinde sona geldi. Oyuncu ile imza parasında anlaşılması halinde transfer resmiyete dökülecek.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Lyon ile yolları ayıran Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak üzere.
İMZA PARASI İÇİN PAZARLIK YAPILIYOR
TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, Dembele transferinde büyük aşama kaydetti. Sarı-kırmızılılar, Lyon'dan ayrılan golcü ile imza parasında anlaşması durumunda transfer resmen açıklanacak.
3 GOL ATTI
26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Lyon forması ile 29 maçta süre alabildi. Fransız santrfor, bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı verdi.
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