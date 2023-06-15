Icardi'yi bekleyen Galatasaraylılar ters köşe! Dembele'nin imza atması an meselesi

Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed ile yolları ayıran Galatasaray, Lyon'dan ayrılan yıldız golcü Moussa Dembele'nin transferinde sona geldi. Oyuncu ile imza parasında anlaşılması halinde transfer resmiyete dökülecek.