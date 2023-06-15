Üye Girişi
Haberler
Icardi'yi bekleyen Galatasaraylılar ters köşe! Dembele'nin imza atması an meselesi

Icardi'yi bekleyen Galatasaraylılar ters köşe! Dembele'nin imza atması an meselesi

Spor Haberleri

Bafetimbi Gomis ve Mostafa Mohamed ile yolları ayıran Galatasaray, Lyon'dan ayrılan yıldız golcü Moussa Dembele'nin transferinde sona geldi. Oyuncu ile imza parasında anlaşılması halinde transfer resmiyete dökülecek.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Lyon ile yolları ayıran Moussa Dembele'yi kadrosuna katmak üzere.

İMZA PARASI İÇİN PAZARLIK YAPILIYOR

TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, Dembele transferinde büyük aşama kaydetti. Sarı-kırmızılılar, Lyon'dan ayrılan golcü ile imza parasında anlaşması durumunda transfer resmen açıklanacak.

3 GOL ATTI

26 yaşındaki futbolcu geçen sezon Lyon forması ile 29 maçta süre alabildi. Fransız santrfor, bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı verdi.

Icardi'yi bekleyen Galatasaraylılar ters köşe! Dembele'nin imza atması an meselesi

Icardi'yi bekleyen Galatasaraylılar ters köşe! Dembele'nin imza atması an meselesi

Haberler.com - Spor

Moussa Dembele Galatasaray Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title