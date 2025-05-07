Icardi'ye atılan mesaj ayrılık getirdi! Fenerbahçeli Kadir, Galatasaraylı eşi Merve'yi terk etti

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'yi tutan Kadir ve Merve çiftinin arasına rekabet girdi. İkili arasındaki tatlı atışma bir süre sonra tat kaçırmaya başladı. Fenerbahçeli Kadir, eşi Galatasaraylı Merve'nin son olarak Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'ye mesaj atması sonrası evi terk etti.

EZELİ REKABET ÇİFTİ AYIRDI

Fenerbahçe'nin Kayserispor'a puan kaybetmesinin ardından Kadir ve Merve çifti ayrıldı. Eşinin kendisiyle dalga geçtiğini belirten Fenerbahçeli Kadir, Star TV'de canlı yayına katılarak, "Fenerbahçe'nin Kayserispor'a puan kaybetmesinin ardından benimle dalga geçti. Maçı beraber izledik. Maç sonrası 'Bu beraberlikle şampiyon biz olacağız, 5. yıldızı da biz alacağız' tarzında benimle dalga geçti. Bu tarz ithamlarda bulunması benim kalbimi çok kırdı" dedi.

"BAK KADİR 5. YILDIZIMIZ"

Zahide Yetiş ise çifti yeniden birleştirmeye çalıştı. Fakat Kadir, "Ben istemiyorum, görüyorsunuz. Hala aynı. Özlediğini söylüyor ama durum hala aynı. Konu takımdan ziyade beni aşağılaması, basite alması, 'Bu sene de şampiyon olacağız' demesi. Doğru dürüst bir yemek dahi yiyemiyoruz mesela" dedi. Eşi bu sözleri söylerken Galatasaraylı Merve ise "Bak 5. yıldızımız Kadir" dedi.