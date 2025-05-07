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Icardi'ye atılan mesaj ayrılık getirdi! Fenerbahçeli Kadir, Galatasaraylı eşi Merve'yi terk etti

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Galatasaray ve Fenerbahçe'yi tutan Kadir ve Merve çiftinin arasına futbol rekabeti girdi. Galatasaraylı Merve'nin Icardi'ye mesaj atması sonrası Fenerbahçeli eşi Kadir evi terk etti. Canlı yayına katılan çift barıştırılmaya çalışılsa da çabalar yetersiz kaldı.

Ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe'yi tutan Kadir ve Merve çiftinin arasına rekabet girdi. İkili arasındaki tatlı atışma bir süre sonra tat kaçırmaya başladı. Fenerbahçeli Kadir, eşi Galatasaraylı Merve'nin son olarak Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi'ye mesaj atması sonrası evi terk etti.

EZELİ REKABET ÇİFTİ AYIRDI

Fenerbahçe'nin Kayserispor'a puan kaybetmesinin ardından Kadir ve Merve çifti ayrıldı. Eşinin kendisiyle dalga geçtiğini belirten Fenerbahçeli Kadir, Star TV'de canlı yayına katılarak, "Fenerbahçe'nin Kayserispor'a puan kaybetmesinin ardından benimle dalga geçti. Maçı beraber izledik. Maç sonrası 'Bu beraberlikle şampiyon biz olacağız, 5. yıldızı da biz alacağız' tarzında benimle dalga geçti. Bu tarz ithamlarda bulunması benim kalbimi çok kırdı" dedi.

"BAK KADİR 5. YILDIZIMIZ"

Zahide Yetiş ise çifti yeniden birleştirmeye çalıştı. Fakat Kadir, "Ben istemiyorum, görüyorsunuz. Hala aynı. Özlediğini söylüyor ama durum hala aynı. Konu takımdan ziyade beni aşağılaması, basite alması, 'Bu sene de şampiyon olacağız' demesi. Doğru dürüst bir yemek dahi yiyemiyoruz mesela" dedi. Eşi bu sözleri söylerken Galatasaraylı Merve ise "Bak 5. yıldızımız Kadir" dedi.

Icardi'ye atılan mesaj ayrılık getirdi! Fenerbahçeli Kadir, Galatasaraylı eşi Merve'yi terk etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmrah Emir:

Sizin yapacağınız haberin ben ta... Adamın Fenerbahçeli olmasıyla ne ilgisi var? Evli barklı kadın başka bir adama sevgi dolu mesajlar atıyor adam GS'li olsaydı sorun olmayacak mıydı? Spiker kadına ne yazdın diye sorunca bir şey diyememesi zaten her şeyi özetliyor

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Haber Yorumlarıünal özer:

adı lazım değil sunucu tam kendine göre program yapıyor, vasıf olmayınca yetenek olmayınca bilgi olmayınca cehalet tavan olunca beceri zaten yerlerde lakayıt rezil bir kurgu programı,

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Haber Yorumlarımustafa.tukat:

Habere bak…..

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