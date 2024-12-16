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Icardi, Wanda Nara'ya İstanbul'da dava açtı

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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, boşanma sürecinde olan eşi Wanda Nara'ya karşı İstanbul'da velayet davası açtı. Icardi, iki kızı Francesca ve Isabella'nın anneleri ile sağlıklı bir yaşam sürdüremeyeceğini belirtti ve velayetini almak için harekete geçti.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, iki kızının velayetini almak için boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara'ya İstanbul'da dava açtı.

DAVA ETTİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; olaylı bir boşanma süreci geçiren ikiliden Icardi, kızlarının velayetini almak için harekete geçti. Yıldız futbolcu, kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

HAZİRAN 2025'TE GÖRÜLECEK

Mauro Icardi, kızlarının anneleri ile sağlıklı bir hayat geçiremeyeceğini ve çalkantılı bir hayata sahip olan Wanda Nara'nın kızlarına bakmasının mümkün olamayacağını belirtti. Velayet davası İstanbul Adliyesi'ndeki Aile Mahkemesi'nde 24 Haziran 2025'te görülecek.

Icardi, Wanda Nara'ya İstanbul'da dava açtı
Kaynak: Haberler.com / Spor
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