Icardi ve Mertens transferlerini unutun! Galatasaray, Dünya Kupası'nın yıldızına imzayı attırıyor

Sezon başında dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray, ara transfer döneminde bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılıların, Dünya Kupası şampiyonu Arjantin'in yıldız futbolcusu Di Maria'yı renklerine bağlamak istediği iddia edildi. Galatasaray, ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna katmak istediği futbolcuyla, sezon sonunda 2 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

Icardi, Mertens, Seferovic ve Torrerira gibi yıldızları kadrosuna katan Galatasaray, taraftarı ayağa kaldıracak bir transfere daha hazırlanıyor. Sarı-kırmızılılar, Juventus forması giyen Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Milli Takımı'nın en önemli yıldızlarından Angel Di Maria için harekete geçti.

YENİ TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Juventus, başkan Andrea Agnelli ve yönetiminin vergi kaçırma suçlamaları sonrası istifa etmesinin ardından sözleşmesi bitecek olan Di Maria'nın yeni kontratında indirime gitmesini talep etti. Bu teklifi kabul etmeyen Arjantinli yıldız için Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, İtalyan ekibi ile bağları kopma noktasına gelen yıldız futbolcuyu, ara transfer döneminde kiralamak sezon sonunda ise 2 yıllık sözleşme imzalamak istiyor.

DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nı şampiyon olarak Arjantin Milli Takımı'nda performansıyla fark yaratan Di Maria, Fransa'ya karşı final maçında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı.