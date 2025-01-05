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Icardi şimdi ne yapacak? Wanda Nara'dan kafa karıştıran hamle

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Mauro Icardi ve boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara, yaşadıkları ilişkiyle gündeme gelmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızı rapçi L-Gante ile aldatan Nara, Arjantinli yıldızı Instagram'dan takibe alıp birlikte olan fotoğraflarını profiline geri yükledi. Wanda'nın beklenmeyen bu hamlesi ikili arasındaki buzları eritebilir.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Arjantinli yıldızın boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara'dan beklenmedik bir hamle geldi.

ICARDI'YI TAKİBE ALDI

İkili sosyal medyadan sürekli birbirleri hakkında suçlayıcı yorumlar yaparken, Wanda Nara ayrılık sürecinde profilinden kaldırdığı Icardi ile olan fotoğraflarını yeniden profiline koydu. Wanda Nara ayrıca Icardi'yi Instagram'da yeniden takibe aldı.

Icardi şimdi ne yapacak? Wanda Nara'dan kafa karıştıran hamle

Icardi şimdi ne yapacak? Wanda Nara'dan kafa karıştıran hamle

L-GANTE İLE OLAN FOTOĞRAFLARINI KALDIRDI

Öte yandan Wanda Nara, bununla da kalmayıp çok konuşulacak bir harekete daha imza attı. Nara, Icardi'yi aldattığı rapçi L-Gante ile olan fotoğraflarını ise hesabından kaldırdı. Wanda'nın Arjantinli rapçi ile canlı yayında dudak dudağa gelmesi ve sonrasında yaşananlar aylarca konuşulmuştu.

Icardi şimdi ne yapacak? Wanda Nara'dan kafa karıştıran hamle

BARIŞTILAR MI?

Wanda Nara'nın bu hamleleri sonrası gözler Mauro Icardi'ye çevrildi ama Arjantinli oyuncu ise hala Nara'yı takip etmiyor. Bu gelişmeler gündeme bomba gibi düşerken ikilinin yeniden barıştığına dair yorumlar yapılmaya başlandı. Wanda'nın bu sürpriz hareketi ikili arasındaki buzları eritebilir.

Icardi şimdi ne yapacak? Wanda Nara'dan kafa karıştıran hamle
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Kimse bu kadarını beklemiyordu! Wanda'dan kafa karıştıran hamle
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıMevlüt:

Başkasıyla yatmış kalkmış sonra bunu geri kabul et. Kabul ederse harbi ....

Yorum Beğen19
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Haber YorumlarıKadir Yılmaz:

genişlik terimi bu olsa gerek

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıuCube :

Çocuklarını ayırmasın diye. ;))

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