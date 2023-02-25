Icardi'nin Wanda Nara'ya hediye ettiği çantanın fiyatı olay oldu: Mümkün olsa içinde uyurum

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, uzun süredir arasının bozuk olduğu eşi Wanda Nara'nın gönlünü 300 bin euro değerinde çanta hediye ederek aldı. Nara, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Mauro, beni geri kazanmak için 300 bin euroluk bir çanta aldı. O çantaya tutunuyorum ve mümkün olsa içinde uyuyacağım." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Icardi'nin eşi ve menajeri olan Wanda Nara, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yaptığı her hareket olay olan Nara, bu kez de Icardi'nin kendisine aldığı servet değerinde hediyeyi açıkladı.

"O ÇANTAYA TUTUNUYORUM"

Wanda Nara, uzun süredir arasının bozuk olduğu eşi Mauro Icardi'nin kendisine barışma hediyesi olarak 300 bin euroluk bir çanta aldığını açıkladı. İtalya'da katıldığı bir programda konuşan Nara, "Mauro, beni geri kazanmak için 300 bin euroluk bir çanta aldı. O çantaya tutunuyorum ve mümkün olsa içinde uyuyacağım." ifadelerini kullandı.

18 AYAR BEYAZ ALTINLA KAPLI

Icardi'nin eşi Wanda Nara'ya hediye ettiği çantanın 18 ayar beyaz altın ve pırlantalarla donatılmış olduğu belirtildi. İlişkisindeki olumlu gelişmeler performansına da yansıyan Icardi, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 resmi maçta, 9 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.