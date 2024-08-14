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Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek

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Jose Mourinho'nun Galatasaray ve Okan Buruk hakkındaki eleştirilerine Icardi'den sert yanıt geldi. Mourinho'nun "Rakip takım hocası Okan Buruk, 4 metre saha içine giriyor kart görmüyor" ifadelerine karşı konuşan Icardi, "Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi ülke için kötü oldu. Mourinho'nun büyük takımlarda çalışırken bu tarz açıklamalar yaptığını hatırlamıyorum" dedi.

Jose Mourinho, Lille maçı öncesindeki basın toplantısında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u eleştirmiş ve Galatasaray'ı hedef almıştı. 'Rakip takım hocası Okan Buruk, 4 metre saha içine giriyor kart görmüyor, bir futbolcuları rakibe yumruk atıyor kart görmüyor' ifadelerini kullanmıştı. O yoruma Galatasaray'ın süperstarı Icardi'den yanıt geldi!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Lille'e elenmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dün yaptığı paylaşım hakkında da konuşan Icardi, Mourinho'nun Okan Buruk'a söylediği sözler hakkında ağır ifadeler kullanırken Fenerbahçe'yi büyük takım olmamakla itham etti.

"BÜYÜK TAKIMLARDA BÖYLE YAPMAZDI"

"Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi onlar için kötü oldu. Her takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek ister. Mourinho'nun sosyal medya paylaşımlarım hakkında konuşması garip. Biz her zaman sahada mücadele ettik ve 2 sene üst üste şampiyon olduk. Bu tarz şeyler rakibi rahatsız ediyor olabilir. Mourinho gibi bir hocanın bu tarz konular hakkında konuşması ilginç. Büyük takımlarda çalışırken bu tarz açıklamalar yaptığını hatırlamıyorum."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin deneyimli antrenörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesindeki basın toplantısında Galatasaray teknik direktörü Okam Buruk'u eleştirmiş ve Galatasaray'ı hedef almıştı. 'Rakip takım hocası Okan Buruk, 4 metre saha içine giriyor kart görmüyor, bir futbolcuları rakibe yumruk atıyor kart görmüyor" demişti.

Haberler.com / İsmail Elal - Spor

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Yorumlar (3)

sedat :

Bütün adminleriniz 6S li herhalde. Kimsenin küplere falan bindiği yok.

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Mustafa MORCA:

"Büyük takımlarda çalışırken" derken herkes ne demek istediğini anladı. Saha dışında da gol atmaya devam ediyor kral.??

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Mehmet Al:

icardi saha dışındada atmaya devam ediyor:))

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