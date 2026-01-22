Haberler

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul paylaşımı dikkat çekti. Pino'nun kum saatli paylaşımı, transfer ve sözleşme sürecine dair önemli bir ipucu olarak yorumlandı.

  • Mauro Icardi'nin Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
  • Mauro Icardi, Galatasaray'ın Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında forma şansı bulamadı.
  • Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, sosyal medya paylaşımıyla İstanbul'a geldiğini duyurdu.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, menajeri Elio Pino'nun yaptığı paylaşım sarı-kırmızılı camiada dikkat çekti.

ATLETICO MADRID MAÇINDA SÜRE ALMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Mauro Icardi, teknik heyetin tercihiyle forma şansı bulamadı. Bu durum, yıldız futbolcunun durumu hakkındaki soru işaretlerini artırdı.

MENAJERDEN İSTANBUL MESAJI

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu. Pino'nun paylaşımında yer verdiği kum saati emojisi, transfer ve sözleşme sürecine dair dikkat çekici bir mesaj olarak yorumlandı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maçta görev alan Mauro Icardi, 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
Trump 'Grönland konusunda anlaştık' dedi, Putin adaya fiyat biçti

Trump "Anlaştık" dedi, Putin Grönland'a fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler