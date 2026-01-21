Haberler

Icardi'nin maç sonu görüntüsü gündem oldu
Atletico Madrid karşısında forma şansı bulamayan Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'nin maçın bitiminin ardından tüm arkadaşlarından önce stadyumdan çıktığı ve oldukça üzgün olduğu görüldü.

  • Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, Atletico Madrid maçı sonrasında tüm arkadaşlarından önce stadyumdan ayrıldı.
  • Mauro Icardi, bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda 27 maça çıkıp 10 gol ve 2 asist yaptı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin maç sonundaki görüntüsü dikkat çekti.

STADYUMDAN ERKEN ÇIKTI

Victor Osimhen'in Afrika Kupası'ndan dönmesiyle birlikte Atletico Madrid karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve maçı yedek kulübesinde tamamlayan Mauro Icardi, maç sonunda tüm arkadaşlarından önce stadyumdan ayrıldı.

ÜZGÜN OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Arjantinli oyuncunun üzgün bir halinin olduğu görülürken, kendisine seslenen basın mensuplarına da bakmadığı gözlemlendi. Icardi'nin hızlı adımlarla stadı terk ettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda 27 maça çıkan 32 yaşındaki Icardi, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

