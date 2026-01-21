Icardi'nin maç sonu görüntüsü gündem oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı. Mücadele sonrası Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin maç sonundaki görüntüsü dikkat çekti.

STADYUMDAN ERKEN ÇIKTI

Victor Osimhen'in Afrika Kupası'ndan dönmesiyle birlikte Atletico Madrid karşısında mücadeleye yedek kulübesinde başlayan ve maçı yedek kulübesinde tamamlayan Mauro Icardi, maç sonunda tüm arkadaşlarından önce stadyumdan ayrıldı.

ÜZGÜN OLDUĞU GÖRÜLDÜ

Arjantinli oyuncunun üzgün bir halinin olduğu görülürken, kendisine seslenen basın mensuplarına da bakmadığı gözlemlendi. Icardi'nin hızlı adımlarla stadı terk ettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray'da tüm kulvarlarda 27 maça çıkan 32 yaşındaki Icardi, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.