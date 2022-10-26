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Icardi'nin Alanya maçı sonrası olay sözleri ortaya çıktı: Dünyada böylesini görmedim

Spor Haberleri

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin karşılaşmanın ardından hakem Ali Palabıyık için söyledikleri ortaya çıktı. Arjantinli yıldız maç sonu arkadaşlarına yaptığı değerlendirmede, "Dünyanın çok önemli liglerinde oynadım. Ancak bu kadar kötü hakemler görmedim." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da maç sonu hakem Ali Palabıyık'a büyük tepki vardı. Palabıyık'ı sert eleştiren isimlerden birinin de sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi olduğu ortaya çıktı.

"BU KADAR KÖTÜ HAKEMLER GÖRMEDİM"

Cumhuriyet Gazetesi'ndeki habere göre, Arjantinli yıldızın, maç sonu takım arkadaşlarıyla yaptığı değerlendirmede hakemlerin performansıyla ilgili, "Dünyanın çok önemli liglerinde oynadım. Ancak bu kadar kötü hakemler görmedim" ifadelerini kullandı.

PFDK'YE SEVK EDİLDİLER

Alanyaspor maçının ardından Galatasaray'da yönetici Erden Timur, teknik direktör Okan Buruk ve kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı, PFDK'ye sevk edildi.

Haberler.com - Spor

Ali Palabıyık Mauro Icardi Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (1)

Melih Kılaç:

OOO İCARDİ KARDEŞ BUNAMI ŞAŞIRDIN KİMİN ŞAMPİYON OLACAĞI BİLE BELLİ

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