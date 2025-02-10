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Icardi istese bile Galatasaray forması giyemeyecek

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Galatasaray, Przemyslaw Frankowski ile anlaşmaya vardı. Ancak takımdaki yabancı sayısı nedeniyle sıkıntı yaşayan sarı-kırmızılılar, sakatlığı devam eden Mauro Icardi'yi TFF listesine dahil etmeyecek.

Ara transfer döneminde kadrosuna Ahmed Kutucu, Alvaro Morata, Carlos Cuesta ve Mario Lemina'yı katan Süper Lig devi Galatasaray, sürpriz bir karar aldı.

Yıldız futbolcu Przemyslaw Frankowski ile de anlaşmaya varan sarı-kırmızılılarda, yabancı sınırı nedeniyle Mauro Icardi'yi TFF listesine dahil etmeyecek.

LİSTEYE ALINMAYACAK

TRT Spor'un haberine göre kadrodaki yabancı sayısı nedeniyle sıkıntı yaşayan Galatasaray yönetimi, sakatlığı devam eden Mauro Icardi'yi TFF listesine dahil etmeyecek.

SEZONU KAPATMIŞTI

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin ismi güncellenen kadroya dahil edilmişti. Icardi, Avrupa Ligi'nde oynanan Tottenham maçında çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı. Uzun süredir formasından uzak kalan deneyimli golcünün sahalara dönüş tarihi belirsizliğini koruyor.

Icardi istese bile Galatasaray forması giyemeyecek
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMelike Taştan:

Galatasaray umarım bu yaşatılan çirkeflikler sebebiyle daha da fena oynar fark üstüne fark atarak şampiyon olur. Gerçi farkın daha fazla olmasına izin vermez hakemler, ne de olsa fenevin geriye düştüğü her maçta feneve kırmızı ve penaltı jokerleriyle kazandırıyorlar maçı. Tıpkı Konyaspor Eyüpspor Rizespor maçında olduğu gibi ...

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Haber YorumlarıHüseyin Soyak:

picardi yoksa bende yokum

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