Icardi hakim karşısına çıktı! İşte nedeni

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kızlarının velayeti için açılan davada çarşamba günü Çağlayan Adliyesi'nde duruşmaya katıldı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Icardi'ye duruşmada adli bir psikolog da eşlik etti.

ÇOCUKLARIN TÜRKİYE'DE KALMASINI İSTEDİ

32 yaşındaki yıldız futbolcu, kızları Francesca (10) ve Isabella'nın (8) Türkiye'de kendisiyle birlikte yaşamaya devam etmesi gerektiğini savundu. Duruşmada, Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın çocuklarına sağlıklı bir yaşam sunamayacağı yönünde beyanda bulunduğu öne sürüldü.

WANDA NARA KARŞI ÇIKIYOR

Icardi ile boşanmasının ardından Arjantin'de nafaka davası da açan Wanda Nara'nın, çocuklarından uzun süreli ayrı kalmayı kesinlikle kabul etmediği belirtildi.

KARAR BİRKAÇ HAFTAYA ÇIKACAK

Duruşmada konuşulan tüm detaylar açıklanmasa da, yapılacak psikolojik değerlendirmenin nihai karar için belirleyici olacağı ifade edildi. Arjantin basını, mahkemenin birkaç hafta içinde vereceği kararın çocukların geleceğini yeniden şekillendireceğini ve sürecin Arjantin'deki mahkeme tarafından da yakından takip edildiğini yazdı.