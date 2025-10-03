Haberler

Icardi hakim karşısına çıktı! İşte nedeni

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Icardi hakim karşısına çıktı! İşte nedeni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Icardi, kızları Francesca ve Isabella'nın velayeti için Çağlayan Adliyesi'nde duruşmaya katıldı. Icardi, çocuklarının Türkiye'de kendisiyle birlikte yaşamasını istiyor. Eski eşi Wanda Nara ise çocuklarından uzun süre ayrı kalmayı kabul etmiyor. Yapılacak psikolojik değerlendirmenin nihai karar için belirleyici olacağı belirtildi.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kızlarının velayeti için açılan davada çarşamba günü Çağlayan Adliyesi'nde duruşmaya katıldı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Icardi'ye duruşmada adli bir psikolog da eşlik etti.

ÇOCUKLARIN TÜRKİYE'DE KALMASINI İSTEDİ

32 yaşındaki yıldız futbolcu, kızları Francesca (10) ve Isabella'nın (8) Türkiye'de kendisiyle birlikte yaşamaya devam etmesi gerektiğini savundu. Duruşmada, Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın çocuklarına sağlıklı bir yaşam sunamayacağı yönünde beyanda bulunduğu öne sürüldü.

WANDA NARA KARŞI ÇIKIYOR

Icardi ile boşanmasının ardından Arjantin'de nafaka davası da açan Wanda Nara'nın, çocuklarından uzun süreli ayrı kalmayı kesinlikle kabul etmediği belirtildi.

KARAR BİRKAÇ HAFTAYA ÇIKACAK

Duruşmada konuşulan tüm detaylar açıklanmasa da, yapılacak psikolojik değerlendirmenin nihai karar için belirleyici olacağı ifade edildi. Arjantin basını, mahkemenin birkaç hafta içinde vereceği kararın çocukların geleceğini yeniden şekillendireceğini ve sürecin Arjantin'deki mahkeme tarafından da yakından takip edildiğini yazdı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Ali Babacan'dan Muharrem İnce'ye 'fotoğraf' yanıtı: Hiçbir kıymeti yok

Babacan ilk kez bu kadar sert! İnce'nin fotoğraf yorumuna olay yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu

310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu
Süper Lig devinde derbi öncesi sürpriz

Süper Lig devinde derbi öncesi büyük sürpriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.