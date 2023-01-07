Icardi derbide sahada olacak mı? Galatasaraylıların beklediği haber geldi

Fenerbahçe ile Galatasaray yarın Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ezeli rakibinin karşısına lider olarak çıkacak olan sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu sakatlığı nedeniyle dev derbide forma giyemeyecek. Öte yandan Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geri dönmesi ve derbi kadrosunda yer alacak olması yüzleri güldürüyor.

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile Galatasaray yarın Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 1 puan önünde yer alan sarı-kırmızılılarda eksik ve kart sınırında oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor.

ASLAN KADIKÖY'E LİDER GİDİYOR

Lig'de son 6 mücadeleden de galibiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe derbisine lider olarak gidiyor. Son mağlubiyetini Kayserispor'a karşı alan Galatasaray bu karşılaşmanın ardından Alanyasporla beraber kaldı. sarı-kırmızılılar daha sonra çıktığı 6 mücadeleden de galip ayrıldı.

ICARDİ GERİ DÖNÜYOR

Dünya Kupası için verilen arada yapılan antrenmanda sakatlanan Arjantinli yıldız, 20 günü tedaviyle geçirdi. Geçen hafta saha çalışmalarına başlayan 29 yaşındaki futbolcu, önceki gün antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı. Galatasaray'ın derbideki en önemli silahı olacak Icardi'nin bu karşılaşmayla takıma dönmesi bekleniyor.

3 OYUNCUSU SAKAT 4 OYUNCUSU CEZA SINIRINDA

Galatasaray'da sakatlıkları devam eden Kazımcan Karataş, Mathias Ross ve Emre Taşdemir kadroda yer alamayacak. Öte yandan sarı kart sınırında olan Abdülkerim Bardakçı, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens Fenerbahçe derbisinde kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta oynanacak Hatayspor mücadelesinde forma giyemeyecek.