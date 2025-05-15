Icardi'den Muslera'ya gece yarısı 3 kelimelik mesaj

Icardi'den Muslera'ya gece yarısı 3 kelimelik mesaj
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Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı kazanmasının ardından tüm gözler takım kaptanı Fernando Muslera'ya çevrildi. Muslera'nın paylaşımına takım arkadaşı Mauro Icardi'den gece yarısı dikkat çeken bir yorum geldi. Arjantinli yıldız, bir yıl daha Galatasaray'da kalması için Muslera'ya kal çağrısı yaptı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 yenerek kupayı kazanmasının ardından tüm gözler takım kaptanı Fernando Muslera'ya çevrildi.

ICARDI'DEN MUSLERA'YA DESTEK

Maça yedekler arasında başlayan ve ilk 11'deki yerini Günay Güvenç'e bırakan Muslera'nın maç sonunda kupayla yaptığı paylaşım büyük destek gördü.

"BİR YIL DAHA KAL"

Takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fernando Muslera'nın paylaşımına yaptığı yorumda bir yıl daha Galatasaray'da kalması için mesaj attı. Icardi'nin yorumu, büyük beğeni topladı.

İşte o yorum;

Icardi'den Muslera'ya gece yarısı 3 kelimelik mesaj

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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