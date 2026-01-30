Haberler

Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket

Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket Haber Videosunu İzle
Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın Manchester City'ye karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında, Mauro Icardi'nin oyuna giriş anı büyük tartışma yarattı. Icardi'nin, kendi teknik direktörü Okan Buruk ile temas kurmadan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile sohbet etmesi, Galatasaray taraftarları arasında tepkilere neden oldu.

  • Mauro Icardi, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile sohbet etti.
  • Icardi'nin bu hareketi Galatasaray taraftarları arasında tepkiye neden oldu.
  • Sosyal medyada kullanıcılar bu durumu 'saygısızlık' olarak değerlendirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Mücadelede alınan sonucun yanı sıra, maç sırasında yaşanan bir detay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

OYUNA GİRERKEN DİKKAT ÇEKEN AN

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Mauro Icardi'nin, saha kenarındaki tavrı tartışma yarattı. Görüntülerde Arjantinli golcünün, kendi teknik direktörü Okan Buruk'la herhangi bir temas kurmadan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya yönelerek sohbet ettiği görüldü.

GÜNDEM OLDU

Icardi'nin bu davranışı, özellikle Galatasaray taraftarları arasında tepkilere neden oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, yıldız futbolcunun Okan Buruk'u adeta yok sayıp Guardiola ile samimi şekilde konuşmasını eleştirdi. Bazı yorumlarda bu durum "saygısızlık" olarak değerlendirilirken, bazı kullanıcılar ise anın yanlış yorumlandığını savundu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı

Suriye'de yeni dönem! Yalnız kalan SDG beklenen adımı attı
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır

Yanı başımızdaki kriz için Türkiye devrede! Erdoğan ilk hamleyi yaptı
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıTutankamon Hoca:

paytak penguen tek kalmış

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMASUMANE3438:

acil gönderilmeli bundan artık kimseye hayır gelmez

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

İcardi teknik direktör leri karıştırmış

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıfetih.1453.istanbul:

normal. ikislde yıldız

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı

Yeni başkan belli mi oldu? Ortalığı karıştıran gizli görüşme iddiası
FCSB Başkanı, Fenerbahçe maçı sonrası üç futbolcuyu kovdu

Fenerbahçe'ye kızıp 3 ismi kovdu
Survivor'a giden Doğuş'a eşinden çağrı: Kurban olayım geri dön

Survivor'a 6 gün önce katılan ünlüye eşinden çağrı: Kurban olayım dön
Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı
Cinsel saldırıdan tutuklu zanlı, cezaevine nakli sırasında dedektifi taciz etti

Sapığa bak sen! Cezaevine kelepçeli götürülürken de rahat durmadı
Kars'ta asansör boşluğuna düşerek ölen gencin cesedi, 2 gün sonra bulundu

Kayıp olarak aranan genç, imza için gittiği kurumda ölü bulundu