Icardi'den Galatasaray taraftarını çıldırtan hareket
Galatasaray'ın Manchester City'ye karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında, Mauro Icardi'nin oyuna giriş anı büyük tartışma yarattı. Icardi'nin, kendi teknik direktörü Okan Buruk ile temas kurmadan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile sohbet etmesi, Galatasaray taraftarları arasında tepkilere neden oldu.
- Mauro Icardi, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola ile sohbet etti.
- Icardi'nin bu hareketi Galatasaray taraftarları arasında tepkiye neden oldu.
- Sosyal medyada kullanıcılar bu durumu 'saygısızlık' olarak değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City'ye konuk olan Galatasaray, sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Mücadelede alınan sonucun yanı sıra, maç sırasında yaşanan bir detay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
OYUNA GİRERKEN DİKKAT ÇEKEN AN
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Mauro Icardi'nin, saha kenarındaki tavrı tartışma yarattı. Görüntülerde Arjantinli golcünün, kendi teknik direktörü Okan Buruk'la herhangi bir temas kurmadan Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'ya yönelerek sohbet ettiği görüldü.
GÜNDEM OLDU
Icardi'nin bu davranışı, özellikle Galatasaray taraftarları arasında tepkilere neden oldu. Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı, yıldız futbolcunun Okan Buruk'u adeta yok sayıp Guardiola ile samimi şekilde konuşmasını eleştirdi. Bazı yorumlarda bu durum "saygısızlık" olarak değerlendirilirken, bazı kullanıcılar ise anın yanlış yorumlandığını savundu.