Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

ICARDI'DEN DERS NİTELİĞİNDE MESAJ

Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, hayranları tarafından "kendine güven mesajı" olarak yorumlanan ifadeler kullandı.

Icardi paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Hatırlayın: Kendilerine bile bakamayanların tavsiyelerine asla uymayın. Unutmayın: Bazı insanlar kendi başlarına başarısız olurlar ama yine de size yol göstermek isterler"

GÜNDEM OLDU

Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Binlerce beğeni ve yorum alan gönderi, taraftarlar tarafından "liderlik mesajı" olarak değerlendirildi.

İşte o paylaşım;