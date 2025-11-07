Haberler

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Instagram üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda, "Hatırlayın: Kendilerine bile bakamayanların tavsiyelerine asla uymayın. Unutmayın: Bazı insanlar kendi başlarına başarısız olurlar ama yine de size yol göstermek isterler" ifadeleri yer aldı.

  Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi, Instagram'da 'kendilerine bile bakamayanların tavsiyelerine asla uymayın' ve 'bazı insanlar kendi başlarına başarısız olurlar ama yine de size yol göstermek isterler' ifadelerini paylaştı.
  • Icardi'nin paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

ICARDI'DEN DERS NİTELİĞİNDE MESAJ

Sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, hayranları tarafından "kendine güven mesajı" olarak yorumlanan ifadeler kullandı.

Icardi paylaşımında şu sözlere yer verdi: "Hatırlayın: Kendilerine bile bakamayanların tavsiyelerine asla uymayın. Unutmayın: Bazı insanlar kendi başlarına başarısız olurlar ama yine de size yol göstermek isterler"

GÜNDEM OLDU

Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Binlerce beğeni ve yorum alan gönderi, taraftarlar tarafından "liderlik mesajı" olarak değerlendirildi.

İşte o paylaşım;

Icardi'den bir garip paylaşım: Kendine bile yetemeyenlerin...

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarınurullah sari:

Aslan Kral kükrer , çakallar sadece onu dinler.

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
