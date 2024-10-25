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Icardi Beşiktaş derbisine hiperbarik oksijen yöntemle hazırlanıyor

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Galatasaray'ın golcüsü Icardi, pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi için özel bir hazırlık yapıyor. Icardi, sakatlık riskini minimuma indirmek ve atletik performansını en üst seviyede tutmak için Hiperbarik Oksijen Odası kullanıyor. Bu yöntem, sporcularda iyileşme ve yenilenmeyi optimize etmek için uyku ve oksijen kalitesini artırmayı sağlıyor.

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ve Beşiktaş'ın derbide kozlarını paylaşacağı maç öncesi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi, sosyal medya hesabından merak uyandıran bir paylaşım yaptı.

ICARDI'DEN MERAK UYANDIRAN PAYLAŞIM

Beşiktaş maçında Galatasaray'ın en büyük kozlarından biri olacak yıldız oyuncu evinde kullandığı özel bir oksijen cihazı ile fotoğraf paylaştı. Sporcularda iyileşme ve yenilenmeyi optimize etmek için uyku ve oksijen kalitesini artırmayı sağlayan bu özel cihazı kullanan Icardi'nin paylaşımı büyük merak uyandırdı.

Icardi Beşiktaş derbisine hiperbarik oksijen yöntemle hazırlanıyor

Yüksek seviyede egzersiz yapan elit sporcuların kullandığı bu yöntemin adı: Hiperbarik Oksijen yöntemi. Derbiye bu yöntemle hazırlanan Icardi, uyku yoksunluğunun önüne geçmek ve atletik performansını en üst seviyede tutmak için çaba gösteriyor. Araştırmalar uyku ve oksijen kalitesini artırmanın sporcu sağlığına ve atletik performansa inanılmaz fayda sağladığını ortaya koydu. Profesyonel bir ekiple çalışan Icardi tavsiye üzerine Hiperbarik Oksijen Odası kullanmaya başladı.

Icardi Beşiktaş derbisine hiperbarik oksijen yöntemle hazırlanıyor

Icardi Beşiktaş derbisine hiperbarik oksijen yöntemle hazırlanıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

Mauro Icardi Galatasaray Teknoloji Beşiktaş Sağlık Yaşam Spor

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