Icardi, Bayern Münih maçında oynayacak mı? Okan Buruk'un önünde 2 yol var
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Beşiktaş derbisi sonrası sakatlanan Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Bayern Münih maçına iğneyle çıkabilir. Tedavisi devam eden Arjantinli yıldızın forma giyememesi durumunda ise kritik maçta Barış Alper Yılmaz, ileri uçta görev yapacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Mücadeleyi sekerek tamamlayan Mauro Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayern Münih maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu.
İĞNEYLE MAÇA ÇIKABİLİR
Galatasaray'da Mauro Icardi, Bayern Münih maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Arjantinli golcü, yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik mücadeleye iğneyle çıkabilir.
ICARDI YOKSA BARIŞ ALPER VAR
Mauro Icardi'nin oynanamaması durumunda ise Okan Buruk'un B planı hazır. Deneyimli hoca, Arjantinli golcünün yerine Barış Alper Yılmaz'a formayı verecek.