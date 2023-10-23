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Icardi, Bayern Münih maçında oynayacak mı? Okan Buruk'un önünde 2 yol var

Beşiktaş derbisi sonrası sakatlanan Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Bayern Münih maçına iğneyle çıkabilir. Tedavisi devam eden Arjantinli yıldızın forma giyememesi durumunda ise kritik maçta Barış Alper Yılmaz, ileri uçta görev yapacak.