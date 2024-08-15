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Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var

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Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Mauro Icardi'nin alacakları için sarı-kırmızılı kulübe ihtar çektiği yönündeki iddialara açıklık getirdi. Yazgan, "Bize, 22 Ağustos'a kadar şöyle bir ödemeniz var diye bir anımsatma mesajı geldi. Eğer böyle bir borç olsa, bunu geçebilir miyiz? O bir anımsatma, 22 Ağustos'a kadar ödemesi yapılacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'nin alacakları için sarı-kırmızılı kulübe ihtar çektiği iddia edilmişti. Cimbom'un genel sekreteri Eray Yazgan, gündemdeki konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yazgan, Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın takımdaki durumu hakkında da bilgi verdi.

ICARDI İHTAR ÇEKTİ Mİ?

Icardi'nin alacakları için kulübe ihtar çektiği yönündeki iddialara açıklık getiren Yazgan, "Geçen hafta Hatay maçı günü bu iddia ortaya atıldı. Mauro Icardi, dünyada çok önemli bir marka. Çok ciddi bir şirket aynı zamanda. Muhasebecisi var, avukatı var, menejarleri var. Onların çok ciddi görevleri var. Bunların arasında günü gelen ödemeyi muhatabına anımsatmak var. Bize, 22 Ağustos'a kadar şöyle bir ödemeniz var diye bir anımsatma mesajı geldi. Nitekim, herkesin bildiği gibi Avrupa'ya giden takımlar senede 4 kez borçsuzluk kağıdı alıyorlar. 30 Haziran'da biz geçtik bunu. Eğer böyle bir borç olsa, bunu geçebilir miyiz? O bir anımsatma, 22 Ağustos'a kadar ödemesi yapılacak. Bugün itibariyle öyle bir problem yok" açıklamasını yaptı.

Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama varEray Yazgan

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN TAKIMDAKİ GELECEĞİ

Eray Yazgan, Kerem Aktürkoğlu'nun takımdaki geleceğiyle ilgili "Kerem, geçen hafta kadrodaydı. Girdikten sonra ne kadar katkı sağladını gördük. Hem oyuncunun hem bizim tatmin olacağı, mutlu olacağı bir ortam olması lazım. Kerem bizim kardeşimiz, evladımız, kaptanımız. Bu insanların da kabul edebileceğiz, onların da tatmin olacağı, kulübün de tatmin olacağı gelişmeler olmalı ki biz de oyuncu da kabul etsin ve önümüze bakalım ve bahsettiğiniz transfer süreçleri neticelensin" ifadelerini kullandı.

Icardi, alacakları için kulübe ihtar çekti mi? Galatasaray'dan resmi açıklama var

ZAHA'NIN TRANSFER SÜRECİ

Zaha'nın transfer sürecinde olduğunu belirten Yazgan, "Hocayla görüştüğünde bu haftayı da dinlenerek geçirmesini doğru buldu hocamız. Bu şekilde ilerliyoruz. Onun dışında tam takımız. Keyifle gideceğiz ve dilerim galibiyetle döneceğiz. Bizi üzen küçük bir şey oldu. Umarım bu bir alışkanlık haline gelmez. Deplasman tribünü için 1800 TL civarı gibi bir ücret belirlemişler deplasman tribünü için. TFF'nin aldığı ve uzun yıllardır devam eden bir kural var, normal bilet fiyatının yüzde 30'undan daha fazla olamıyor deplasman tribünü bilet fiyatları. Bundan sonraki süreçte buna özen gösterirlerse biz çok memnun oluruz. Diğer kulüplerin de benzer beklentileri olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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