Muaythai Bölge Şampiyonası Kayseri'de yapıldı

28 Ocak-01 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen İç Anadolu Muaythai Bölge Şampiyonası, 10 ilden 380 sporcunun katılımıyla Kayseri'de başarıyla tamamlandı. Şampiyonanın açılışına birçok önemli isim katıldı.

İç Anadolu Muaythai Bölge Şampiyonası 28 Ocak-01 Şubat tarihlerinde Kayseri'de yapıldı. Şampiyonaya 10 ilden 380 sporcu katıldı.

Açılış törenine; Kayseri Vali Yardımcısı Ömer Tekeş, Türkiye Muaythai ve Jujitsu Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Federasyon Başkan Vekili Korkmaz Atalay, Asbaşkan Atakan İli, Genel Sekreter Ömer Işık İç Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Halil Demir, Merkez Yürütme Kurul Başkanı Yaşar Cuma Kılıç, İl temsilcileri katılım sağladı. 4 gün süren şampiyona; Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Halil Demir koordinasyonunda, İl Temsilcisi yardımcısı Hakan Büyükcekiç ve Hakem Kurulu Başkanı Mustafa Taşkanatın hakem kadrosu ve Kayseri il hakem kurulu başkanı Osman Mutlu ve Kurul üyeleri ile sorunsuz bir şekilde tamamladı.

Bölge şampiyonasında 7 bölgede yapılan şampiyonalarda her bölgeden ilk 2'ye giren sporcular Türkiye Şampiyonasına katılım hakkı elde etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
