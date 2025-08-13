İbrahim Yattara Midyat'ta Gençlerle Buluştu

Trabzon spor'un eski futbolcusu İbrahim Yattara, Mini Futbol Mardin Ligi finalleri kapsamında geldiği Midyat'ta gençlerle bir araya geldi.

İlçeye gelen Yattara, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Midyat Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Tunç da yer aldı. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede sporun gençler üzerindeki olumlu etkileri konuşuldu.

Kaymakam Kaya ve Yattara, daha sonra İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesindeki yaz spor okullarını ziyaret etti. Burada öğrencilerle buluşan Yattara, hatıra fotoğrafı çektirdi, genç sporcularla sohbet etti.

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılaşan Yattara, motivasyon mesajları verirken, Kaymakam Kaya ile birlikte sahada top sektirdi.

Yaz spor okulu öğrencileri, Trabzonspor'un efsane futbolcusuyla vakit geçirmekten duydukları memnuniyeti dile getirerek organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. - MARDİN