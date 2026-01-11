Haberler

İbrahim Üzülmez'den 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem: Limon gibi sıkmak lazım

İbrahim Üzülmez'den 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem: Limon gibi sıkmak lazım
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu Gianni Bruno hakkında yorum yaptı. Üzülmez, yorumunda "Yabancı oyuncunun ülkemize katılımı başımızın, gözümüzün üstünde ama yabancı oyuncuyu limon gibi sıkmak lazım. En iyi şekilde verim almak lazım ki az maliyetler değil. Eğer hata olduysa cezasını oyuncunun çekmesi lazım. Hep hocaların çekmemesi lazım. Hocalar hep bu sorumlulukları taşıyorlar, hocalar değişmesin. Oyuncu da kendi öz eleştirisini yapsın" dedi.

  • Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu.
  • Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, maçın 18. dakikasında Gianni Bruno'nun gördüğü kırmızı kartın takımın dengelerini bozduğunu söyledi.
  • İbrahim Üzülmez, yabancı oyuncuların limon gibi sıkılması gerektiğini ve en iyi şekilde verim alınması gerektiğini belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Iğdır FK, deplasmanda karşılaştığı İstanbul ekibi Sarıyer'e 1-0 mağlup oldu.

' ' DENGELERİMİZİ BOZDU''

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. İkinci yarıya iyi başlamak istediğimiz bir maçtı. Bütün hazırlıklarımızı onun üzerine yaptık ama saha içerisinde hazırlıklı olmadığımız bir kırmızı kart, dengelerimizi bozdu.'' dedi.

"YABANCI OYUNCUYU LİMON GİBİ SIKMAK LAZIM''

Müsabakanın 18. dakikasında kırmızı kart gören Gianni Bruno'nun kendisine hakim olması gerektiğini belirten İbrahim Üzülmez, "Daha önce de bu tür olaylar oldu. Ceza sisteminin devreye girmesi gerekiyor. Bilmiyorum, benden sonra arkadaşları toplayıp bir özür dilemiş herhalde. Giden 3 puan. Belki hoca gidiyor. Gene de 10 kişi mücadele eden oyuncu grubundan Allah razı olsun. Döngünün bazen değişmesi lazım. Yabancı oyuncunun ülkemize katılımı başımızın, gözümüzün üstünde ama yabancı oyuncuyu limon gibi sıkmak lazım. En iyi şekilde verim almak lazım ki az maliyetler değil. Eğer bir hata olduysa cezasını oyuncunun çekmesi lazım. Hep hocaların çekmemesi lazım. Hocalar hep bu sorumlulukları taşıyorlar, hocalar değişmesin. Oyuncu da kendi öz eleştirisini yapsın. Bu şekilde oyuncu da yol alır, teknik adam da yol alır, kulüp de yol alır. Hep beraber yükümüzü alırız, yolumuza gideriz. Her şeye rağmen sorumluluk alacağız. Bu soğuk havada bizi desteklemeye gelen taraftarımıza da teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
İstanbul'da eğitime kar arası

Beklenen haber geldi! İstanbul'da eğitime kar arası
Ankara'da 'tercihli yol' için referanduma gidilecek

Ankara'da trafik için referanduma gidiliyor! İşte halka sorulacak soru
Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti

Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da

Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da
Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu

Hamsinin yokluğunu kapattı, fiyatı dibi gördü! Tezgahın en ucuzu
Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Oğlunun kaybı yürekleri dağlamıştı: Paylaşımı dikkat çekti
Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket

Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
AKOM saat verdi, İstanbul'a yoğun kar geliyor: Okulların tatil edilmesinde fayda var

AKOM saat verdi, bu kez çok kuvvetli geliyor: Okullar tatil edilmeli
Boşanma aşamasındaki eşini tabancayla vurup, polise teslim oldu

Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti