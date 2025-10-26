Haberler

İbrahim Üzülmez: "Bu Yarışın İçinde Sonuna Kadar Olacağız"

İbrahim Üzülmez: 'Bu Yarışın İçinde Sonuna Kadar Olacağız'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Bodrum FK'ya 2-0 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, takımına güvendiğini ve uzun bir maraton olduğunu belirtti. İkinci yarıda kontrolü rakibe verdiklerini vurgulayan Üzülmez, kaybedilen pozisyonların sıkıntılar doğurduğunu ifade etti.

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu yarışını içinde sonuna kadar olacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Bodrum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Bizim adımıza gerçekten siyahla beyaz gibi geçen bir ilk yarı ve ikinci yarı oldu. Rakibi hafta içinde iyi analiz ettik. Süper Lig tecrübesine sahip 7-8 oyuncusu bulunan bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. İlk yarıda dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Gol attık, sayılmadı. Kaçırdığımız net pozisyonlar var. Bodrum deplasmanında bu kadar pozisyonu değerlendiremezseniz sıkıntılar baş gösterebiliyor" diye konuştu.

"İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen rakibe verdik"

İkinci yarıda yapılan basit hataların sonucu belirlediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bizim kalitemizde ve tecrübemizde bir takıma yakışmayan bir gol yedik. Futbolda hatalar olur ama o hatanın ardından saha içinde bu kadar kırılgan olmamamız gerekiyordu. Çünkü bunun üstesinden gelebilecek kaliteye sahibiz. Ancak ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen rakibe verdik, bu da kaybetmemize neden oldu" ifadelerini kullandı.

Üzülmez, açıklamasının sonunda ise takıma güvendiğini vurgulayarak, "Uzun bir maraton bu. Bugün kaybettik ama biz bu yarışın içinde sonuna kadar olacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Bodrum takımını, Burhan Hoca'yı ve oyuncularını da tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Aralarında İmamoğlu da var! 'Casusluk' soruşturmasında 3 isme tutuklama talebi

Casusluk soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılıktaki ifadesi

O ismi de fotoğrafı da anımsamadı! İşte İmamoğlu'nun savcılık ifadesi
İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa Belediyesi'nde başkanvekili seçimi tekrarlanıyor

İsmi yine yanlış yazıldı, gerginlik çıktı! Bayrampaşa'da ikinci seçim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Akın Akınözü'nün acı günü! Cenazede hayranının sorduğu soru 'pes' dedirtti

Ünlü oyuncunun acı günü! Hayranının cenazede sorduğu soru pes dedirtti
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
'Casusluk' soruşturmasında itirafçı olan Hüseyin Gün tek tek anlattı: Yazışmalardaki 'Mayor' İmamoğlu'dur

Casusluk soruşturmasında itirafçı olmuştu! Hüseyin Gün tek tek anlattı
Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi: Ölümle bile sonuçlanabilir

Yağışlarla birlikte sezonu açıldı, uzmandan uyarı geldi
Göztepe'den Galatasaray maçı sonunda isyan: Her sene aynı film

Maç sonunda isyan ettiler: Her sene aynı film
PKK'nın mesajında çarpıcı detay! Örgüt sınırdaki kampları boşaltacak, mağaraları terk edecek

PKK'nın mesajında dikkat çeken "provokasyon" detayı
Yürekleri yakan olay! 11 yaşındaki çocuk evde asılı halde bulundu

Daha 11 yaşındaydı! Evde feci şekilde bulundu
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü

Hastanede skandal! Doğumda doktorun elinden kayan bebek öldü
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi

12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankaların altın tahmini değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.