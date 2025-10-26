İbrahim Üzülmez: 'Bu Yarışın İçinde Sonuna Kadar Olacağız'

Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bu yarışını içinde sonuna kadar olacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Iğdır FK, deplasmanda Bodrum FK'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Iğdır FK Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, "Bizim adımıza gerçekten siyahla beyaz gibi geçen bir ilk yarı ve ikinci yarı oldu. Rakibi hafta içinde iyi analiz ettik. Süper Lig tecrübesine sahip 7-8 oyuncusu bulunan bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. İlk yarıda dersimize iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Gol attık, sayılmadı. Kaçırdığımız net pozisyonlar var. Bodrum deplasmanında bu kadar pozisyonu değerlendiremezseniz sıkıntılar baş gösterebiliyor" diye konuştu.

"İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen rakibe verdik"

İkinci yarıda yapılan basit hataların sonucu belirlediğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Bizim kalitemizde ve tecrübemizde bir takıma yakışmayan bir gol yedik. Futbolda hatalar olur ama o hatanın ardından saha içinde bu kadar kırılgan olmamamız gerekiyordu. Çünkü bunun üstesinden gelebilecek kaliteye sahibiz. Ancak ikinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen rakibe verdik, bu da kaybetmemize neden oldu" ifadelerini kullandı.

Üzülmez, açıklamasının sonunda ise takıma güvendiğini vurgulayarak, "Uzun bir maraton bu. Bugün kaybettik ama biz bu yarışın içinde sonuna kadar olacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Bodrum takımını, Burhan Hoca'yı ve oyuncularını da tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu. - MUĞLA