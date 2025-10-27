Haberler

İbrahim Metehan Yaprak, U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Gümüş Madalya Kazandı

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu İbrahim Metehan Yaprak, serbest stil 79 kiloda finale kadar ulaştı ve gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen U23 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi serbest stil 79 kiloda temsil eden U20 Avrupa Şampiyonu ve Dünya 3'üncüsü milli güreşçi İbrahim Metehan Yaprak, finale kadar yükseldiği turnuvayı 2'nci sırada tamamladı. Milli sporcu, ilk turda ev sahibi Sırbistan'dan Andrija Ivanovic'i yalnızca 65 saniyede 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti. 2'nci turda Pan Amerikan Şampiyonu Kübalı Geannis Garzon Tamayo'yu 10-8'lik skorla geçerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Ermeni Hayk Papikyan'ı 3-1, yarı finalde ise Bireysel Belaruslu Nikita Dmitriyevs Mayeuski'yi 5-2 mağlup eden Yaprak, adını finale yazdırdı. Finalde bu yıl Zagreb'te düzenlenen Büyükler Dünya Şampiyonası'nda Dünya 2'ncisi olan Amerikalı Levi David Haines ile karşılaşan milli güreşçi, rakibine mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
