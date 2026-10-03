İbrahim Kaya'nın golleriyle Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi

İbrahim Kaya'nın golleriyle Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi. Alanya Oba Stadı'ndaki maçta ilk yarıyı İbrahim Kaya'nın 6. ve 32. dakika golleriyle 2-0 önde kapatan Alanyaspor, ikinci yarıda İbrahim Kaya'nın 71. ve Ruan Duarte'nin 73. dakika golleriyle kazandı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi.
Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 6. ve 32. dakikada İbrahim Kaya'nın kaydettiği gollerle turuncu-yeşilli ekip 2-0 önde kapadı.
Alanyaspor, ikinci yarıda İbrahim Kaya'nın 71 ve Ruan Duarte'nin 73. dakikadaki golleriyle maçtan 4-0 galip ayrıldı.
Kaynak: AA