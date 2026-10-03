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İbrahim Kaya'nın golleriyle Corendon Alanyaspor, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi

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Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi. Alanya Oba Stadı'ndaki maçta ilk yarıyı İbrahim Kaya'nın 6. ve 32. dakika golleriyle 2-0 önde kapatan Alanyaspor, ikinci yarıda İbrahim Kaya'nın 71. ve Ruan Duarte'nin 73. dakika golleriyle kazandı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0 yendi.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 6. ve 32. dakikada İbrahim Kaya'nın kaydettiği gollerle turuncu-yeşilli ekip 2-0 önde kapadı.

Alanyaspor, ikinci yarıda İbrahim Kaya'nın 71 ve Ruan Duarte'nin 73. dakikadaki golleriyle maçtan 4-0 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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