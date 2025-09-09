Haberler

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Montella'ya: Kafana takma

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Montella'ya: Kafana takma
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Montella'ya: Kafana takma
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İspanya'ya 6-0 kaybettikten sonra eleştirilere uğrayan Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya destek verdi. Hacıosmanoğlu'nun, İtalyan teknik adamla yaptığı görüşmede, "Hocam bazen böyle maçlar olur. Biz sana güveniyoruz. Gelen eleştirileri kafana takma" dediği öğrenildi.

A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Konya'da konuk ettiği İspanya'ya kötü bir oyun ortaya koyduğu mücadelede 6-0 kaybetmiş ve İtalyan teknik adam Vincenzo Montella oyun ve skordan dolayı sosyal medya üzerinden istifaya çağrılmıştı.

"BİZ SENİN ARKANDAYIZ"

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun maçın ardından deneyimli teknik direktör ile bir araya geldiği ve Montella'ya moral verdiği öğrenildi.

Hacıosmanoğlu'nun İtalyan çalıştırıcı ile yaptığı görüşmede, "Hocam bazen böyle maçlar olur. Biz sana güveniyoruz. Gelen eleştirileri kafana takma. Biz federasyon olarak senin arkandayız. Benim Dünya Kupası'na gideceğimize inancım tam" dediği öne sürüldü.

