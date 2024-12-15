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İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa başkanları ile görüşecek

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupasına katılmama kararı alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ile görüşme yapacak. Kritik görüşme 16 Aralık Pazartesi günü (yarın) saat 10.00'da Riva'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa için yeni bir adım attı.

HACIOSMANOĞLU, İKİ BAŞKANLA DA GÖRÜŞECEK

Federasyondan yapılan açıklamada, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Kasımpaşa Başkanı Fatih Saraç ile 16 Aralık Pazartesi günü (yarın) saat 10.00'da Riva'da görüşeceği belirtildi.

TFF'NİN AÇIKLAMASI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılacak açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Fenerbahçe ve Kasımpaşa kulüplerimiz Federasyonumuza başvurarak 2024-2025 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'na katılım sağlayamayacaklarını bildirmişlerdir.

Federasyon Başkanımız Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, konuyu birlikte değerlendirip mütalaa etmek amacıyla iki güzide kulübümüzün değerli başkanlarını 16 Aralık Pazartesi günü saat 10.00'da Riva'ya davet etmiştir. Türk Futbol Ailesinin her kulvarda ayrışarak değil birleşerek daha güçlü olacağını bir kez daha hatırlatır, kamuoyuna saygıyla duyururuz."

İbrahim Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe ve Kasımpaşa başkanları ile görüşecek
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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